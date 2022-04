Ristijärven kunnan tulos pitkästä aikaa ylijäämäinen – tänä vuonna nollatulokseenkaan pääsy ei ole varmaa

Ristijärven kunnan taloustilanne on kahtalainen. Toisaalta kunnan tilinpäätös viime vuodelta on usean vuoden jälkeen ylijäämäinen. Toisaalta ylijäämä ei juuri lievitä tämän vuoden tuskaa. Kunnanjohtaja Petteri Seppäsen mukaan tästä vuodesta on tulossa hankala.

– Miten…