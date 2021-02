Urheilu

Ristiriitaisissa tunnelmissa kohti kiekkokauden kohokohtaa – Teemu Virtalan italialaisjoukkueessa koronatilanne on todella tukala: ''Jos vielä tulee takaiskuja, voimme joutua jäämään pois pudotuspeleistä''

Julkaistu: 17.2.2021 klo 9:35

37-vuotias kajaanilaishyökkääjä on viihtynyt Etelä-Tirolissa perheensä kanssa. Italian kakkosliigasta hän sanoo näin: ''Joskus ennen täällä on ollut vanhempia ja taitavampia pelaajia, ja silloin on varmasti harjoiteltu vähemmän ja juotu enemmän kaljaa. Samankaltainen muutos on tapahtunut Suomessa Mestiksessä. Kun itse aloitin Mestiksessä, pelaajien rasvaprosentti oli isompi kuin nykyään, mutta niin taisi olla taitotasokin.''