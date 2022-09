Rockin kuningas pääsi kiiltokuviin

Elvis

HBO

*** Tom "Eversti" Parker oli entinen tivolien hanttimies, joka Elvis Presleyn managerina napsi itselleen vähintäänkin puolet suojattinsa tuloista ja sammutteli tämän kunnianhimoa parhaansa mukaan. On ironista, että Parkerin hahmo vaatii ison osan huomiosta myös elokuvassa nimeltä Elvis . Kieltämättä leffa nimeltä Tom Parker olisi epävarmempi kassamagneetti. Tom Hanks esittää ahnetta pirulaista, joka elämänsä ehtoolla muistelee vuosiaan rock’n’rollin valkoisen kuninkaan kanssa. Parker järjesteli tästä tuottoisaa lypsylehmää, mutta Austen Butler lataa lujasti sähköä Elviksen esiintymisiin.

Ohjaaja Baz Luhrman on viihteen, kirkkaiden valojen ja bling blingin rakastaja. Tavoilleen uskollisesti hän jättää väliin sellaiset keljummat seikat kuin Elviksen seurustelun 14-vuotiaan Priscillan kanssa taikka loppuajat turvonneena kehäraakkina. (USA 2022)

Vaarallinen tehtävä II

Nelonen klo 22.35

*** Ensimmäinen Vaarallinen tehtävä oli vielä kolea kylmän sodan vakoojajännäri. John Woon tyylittelevässä jatko-osassa luotiin malli agenttisarjan myöhemmille osille. (USA/Saksa 2000)

Paluu tulevaisuuteen

Sub klo 21.00

**** Robert Zemeckisin ohjaamaa, Steven Spielbergin tuottamaa seikkailukomediaa voi täydellä syyllä kutsua sukupolvikokemukseksi. 1980-luvun teinit – ja vähän myöhemmätkin vuosikerrat – löysivät itseään tarinasta, jossa Michael J. Foxin esittämä ikätoveri Marty kohtaa aikamatkailullaan tulevaisuuden tekniikan ja menneisyyden teinimaailman. Omien vanhempien seksuaalisuus on aikaa uhmaava tabu, mutta siitä on loppujen lopuksi kyse, kun vuoden 1955 nuoripari pitäisi saatella yhteen, jotta Marty voisi aikanaan syntyä. Projektissa on rohkeita mutkia. Huolettomampina hetkinä sankaripoika tulee luoneeksi rock’n’rollin tulevaisuuden. (USA 1985)

Pekka Eronen