Rokkikattaus Kulman lavalla – K40-bileet tulevat taas

Rockhouse Kulman lavalle nousee kaksi bändiä Entisten nuorten K40 -bileissä.

Lavalla nähdään Entisten nuorten bileiden vanhat tutut The Defenders ja After It. The Defenders tarjoilee kattauksen 60-luvun brittipopin helmiä. After It puolestaan tekee tribuutin Suomirockin jättiläiselle…