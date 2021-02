Kotimaa

Rokoteasiantuntija, THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola: ''Liian vähän huomiota rokotteiden tuotantoon ja jakeluun, innostus kohdistui kehittämiseen''

Julkaistu: 3.2.2021 klo 18:30

THL:n pääjohtajana toiminut professori Juhani Eskola ei ole hämmästynyt koronanrokotteiden tuotannon tökkimisestä. Suomen parhaisiin rokoteasiantuntijoihin kuuluva Eskola sanoo, että virusten jättiskaalassa tapahtuva kasvattaminen on hyvin vaikeaa. Eskolalla on omaa kokemusta asiasta, sillä hän on työskennellyt Ranskan suuren rokotevalmistajan Sanofi Pasteurin lääketieteellisenä johtajana.