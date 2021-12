Rokotusten nopeuttaminen valmisteilla Kainuussa – turvatoimia rokotuspisteillä lisätty aggressiivisen käytöksen takia

Kainuun sote valmistelee kiireellisesti koronarokotusten nopeuttamista ja tiedottaa asiasta, kun järjestelyt ovat valmiina.

Erityisesti Kajaaniin tarvitaan sekä lisää tiloja että rokottajia toteuttamaan muutettuja rokotuspisteitä.

Nopeasti muuttuvat valtakunnalliset ohjeet ja suositukset aiheuttavat soten tiedotteen mukaan kansalaisissa hämmennystä. Koronan lisäksi on myös muut palvelut pystyttävä hoitamaan, joten muutokset ottavat aikaa.

"Olemme joutuneet lisäämään turvallisuustoimia, sillä aggressiivisuus henkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt."

– Rokotushenkilöstö on kuitenkin väärä osoite asiattomalle käytökselle. Olemme joutuneet lisäämään turvallisuustoimia, sillä aggressiivisuus henkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt. Rokotushalukkuus on myönteistä, mutta maltti täytyy säilyttää, muistuttaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

THL:n uusin suositus kolmansista koronarokotuksista on nyt kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä muille aiemmin määritellyille riskiryhmille, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Niille alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Toistaiseksi rokotukset jatkuvat Kainuussa aiempien ohjeiden mukaisesti.

Lyseolle valmistellaan uutta rokotuspistettä

Koulujen loma-ajan alkaessa Kajaanin Lyseoon ollaan valmistelemassa uutta rokotuspistettä.

– Suuri apu rokotusten järjestelyissä meille on sekä Osuuskauppa Maakunnan että Kajaanin kaupungin osoittama tuki ja joustavuus, josta olemme kiitollisia. Apu on todella tarpeen, kiittää Käsmä-Ronkainen.

Lasten riskiryhmien koronarokotukset alkavat

Myös 5–11 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset aloitetaan THL:n suositusten mukaisesti. Riskiryhmään kuuluvilla lapsilla on pääasiassa harvinaisempia sairauksia tai tiloja. Tarkemmat tiedot ja huoltajien suostumuslomakkeen saa Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo

Rokotuksia toteutetaan Kainuussa resurssien mukaan. Ajanvaraus käynnistyy huomenna. Rokotusajankohdista tiedotetaan soten verkkosivuilla, somekanavissa sekä lehti-ilmoituksilla. Ensimmäiset alle 11-vuotiaiden rokotukset ovat

- Kajaanin Kaukametsän rokotuspisteellä ke 22.12. ja 29.12 (ajanvarauksella)

- Paltamon neuvolassa ajanvarauksella to 30.12. (ajanvarauksella)

- Ristijärven neuvolan palvelukeskuksessa ti 4.1.2022.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan molempien huoltajien allekirjoittama suostumus. Huoltajia suositellaan täyttämään suostumuslomake ennen rokotuspisteelle saapumista.

Alle 11-vuotiaille rokotteena käytetään erityisesti lapsille suunniteltua pienemmän annoksen sisältävää Pfizer-Biontechin Comirnaty -valmistetta. Suomessa pienemmille lapsille suositellaan kahta rokotetta 6 – 12 viikon annosvälillä.

Sunnuntaina kolme tartuntaa

Sunnuntaina Kainuussa todettiin kolme uutta koronatartuntaa, joista kaksi Kajaanissa ja yksi Ristijärvellä.

Toppilan hoitokodissa Kajaanissa testataan varotoimena mahdollisen altistuksen vuoksi osa asukkaista ja henkilökunnasta.

Myös Ristijärvellä sijaitsevassa Onnentupa-hoitokodissa on varotoimena testattu asukkaita. Positiivisia tuloksia ei ole todettu.