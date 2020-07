Rompetta myymään ja ostamaan avoimeen kirppistapahtumaan

Kuukausien tauko suuremman mittakaavan kirpputoritapahtumissa Kajaanissa päättyy, kun Ase- ja Varusmuseo sekä Kajaanin HD-harrastajat järjestävät kaikille avoimen kirppistapahtuman huomenna lauantaina. Myyntipaikkoja on tarjolla yli sadalle myyjälle. Luvassa on rompetoria, peräkonttikirppistä, vilttikirppistä sekä vintagen ja militarian myyntiä. Paikalla on myös moottoripyöränäyttely. Myynnissä on hiukopalaakin.

Tulevana viikonloppuna ehtii vielä vierailla Ase- ja Varusmuseossa ennen kuin museo sulkee ovensa lopullisesti.

Avoin kirppistapahtuma, Lönnrotinkatu 1b parkkipaikka ja osa keskuskentän parkkipaikkaa, 1.8. klo 9-16 (museo avoinna 10-16). Kirppistapahtumaan ei paikkamaksua tai ennakkoilmoittautumista. Ilmainen sisäänpääsy.