Roolioppaiden vaatteet syntyvät Kainuussa – Kajaanin matkailuoppaat esittelee uudet roolioppaat kaupungintalolla

Paltaniemellä Kuvakirkon tuntumassa, taloryppään keskellä on Lanterin puoti. Se on muodonmuutoksen käynyt vanha aitta, myymäläksi muutettu. Tangot notkuvat persoonallisia, enimmäkseen naisväelle tarkoitettuja asusteita, joiden tuotemerkki on Ebba. Asusteet on valmistettu luonnon materiaaleista, kuten pellavasta. Eivät ole kertakäyttötavaraa.

Ebba-merkin luoja ja haltija on Eeva Ipatti . Hän on syntyperäinen kainuulainen, etelässä opiskellut käsityönopettaja, joka suunnittelee ja nykyisin ompeleekin merkkivaatteensa. Hän on täydentänyt taitojaan useiden työnantajien palveluksessa, yhtenä muun muassa Vuokko Nurmesniemi, palkituin suomalainen vaatesuunnittelija Helsingissä. Pisimmän työuransa Eeva Ipatti teki Kainuun ammattiopistossa, josta on jäänyt eläkkeelle. Tuotemerkki ja toiminimi Ebba on perustettu vuonna 2002.

"Mainittakoon, että Eeva Ipatti on valmistanut käsityönä entisen lipun mallin mukaan Rajavartioston kaksipuoleisen, kirjotun silkkilipun. Vaativa työ", tekijä toteaa.

Eeva Ipatti . Kuva: Kajaanin matkailuoppaat.

Kajaanin matkailuoppaiden ja Eeva Ipatin polut kohtasivat, kun oppaat alkoivat kehitellä rooliopastuksia. Luotiin kaupungissa eri aikoina vaikuttaneita todellisia ja kuvitteellisia hahmoja esiintymään varsinkin kesäisin ulkoilmatilaisuuksissa ja kiertoajeluilla.

Pukeutuminen kuvastaa roolihenkilön persoonallisuutta, yhteiskunnallista asemaa ja aikaa, jona hän on elänyt. Useimmat henkilöhahmot ovat 1800-luvulta. Eeva Ipatti stylistiopiskelijoineen tarttui työhön. Oikeanlaisten asujen luominen vaati ohjaajalta huolellista taustatyötä. Materiaalit ja mallit Eeva Ipatti on valinnut tutkittuaan tarkoin kunkin ajan kaavoitusta ja pukeutumista. Näin on saatu oikeanlaiset asut yhdeksälle roolioppaalle.

Sanat henkilöiden suuhun oppaat itse ajan henkeä mukaillen suunnittelivat. Silloinen Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Miko Jaakkola ohjasi roolit. Kaiken mahdollisti kulttuurirahaston Kainuun rahaston myöntämä avustus. Hankkeen Tuokiokuvia Kajaanin historiasta -vetäjä oli Seija Karjalainen . Roolioppaiden ensi esiintyminen oli Pietarin päivänä 29.6.2011.

Kirjoittaja on kajaanilainen matkailuopas " evp ".

Roolioppaat esittäytyvät Kansainvälisenä matkailuoppaan päivänä

Kajaanin matkailuoppaat viettää Kansainvälistä matkailuoppaan päivää yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa kaupungintalolla perjantaina.

Oppaat kertovat opastetuista kävely- ja bussikierroksista, teemaretkistä sekä rooliesityksistä. Samalla vieraat pääsevät tutustumaan kaupungintaloon sekä valtuustosalissa oleviin taidemaalari H. Ahtelan teoksiin. Ahtelan teoksista kertoo taidemuseon johtaja Pirjo Immonen .

Valtuustosalissa esittäytyvät myös matkailuoppaiden kaupungin historiaan perustuvat uudet roolihenkilöt, Kajaanin tyttökoulun opettajatar, neiti Agnes Castren ja Kajaanin linnan kuuluisimman vangin Johannes Messeniuksen puoliso Lucia sekä entisajan piiat.

Kansainvälistä matkailuoppaan päivää vietetään 30. kertaa ympäri maailman helmikuun 21. päivänä. Suomessa eri paikkakunnilla toimivat opasyhdistykset järjestävät tapahtumia ja esittelevät työtään monin tavoin päivän kunniaksi.

Matkailuoppaiden päivä Kajaanin kapungintalolla pe 21.2. klo 11–15.

Uudet roolihahmot esiintyvät valtuustosalissa klo 12. Kajaanin taidemuseonjohtaja Pirjo Immonen kertoo taidemaalari H. Ahtelasta klo 13–13.30. Kaupungintalon tutustumiskierros alkaa Kajaani Infon edestä klo 13.30.

Järjestäjät: Kajaanin kaupunki, Kajaanin Matkailuoppaat ry ja Kajaanin taidemuseo.