Roope Korhosen huoli lyöntikunnostaan oli turha – Jymy-sankari paukutti ennätystehot: ''20 vuoden tuuritkin tulivat kertaheitolla puolelleni''

Roope Korhonen seisoo Kouvolan pesäpallostadionilla ja makustelee, millaisia käänteitä finaaliottelupäivä onkaan hänelle tarjonnut. Sotkamon Jymyn 39-vuotiasta kotiuttajajokeria huvittaa.

– Aamulla ja vielä pelin alkuverryttelyssäkin lyöntini menivät aivan minne sattuu. En saanut yhtään keskiosumaa vaakamailalla enkä kupperia väliin. Mietin, että mitähän helkkaria tästä pelistä nyt tulee, Korhonen kertoo.

Huoli oli turha. Kello 14 alkaneesta miesten Superpesiksen toisesta finaaliottelusta tuli Korhosen näytös. Hän tälläsi supervuoroparissa 1+3 juoksua tuoneen läpilyönnin, jonka turvin Jymy voitti 1–2 (0–4, 7–1, 0–5) ja siirsi Suomen mestaruuden ratkaisun ensi lauantaiksi kotikentälleen Hiukkaan.

– Minulla on varmaan ollut Superpesiksen pelaajista historian huonoin tuuri mainostaulujen kanssa. Nyt pallo sattui menemään niiden ja maratonporttienkin ali, vaikka yleensä niin ei käy juuri ikinä, Korhonen hämmästelee kunnarilyöntiään.

– Siinä tuli varmaan kertaheitolla 20 vuoden tuuritkin puolelleni, ja se ihan nauratti.

Muhkean 1+6-saldon kerännyt Korhonen otti nimiinsä Superpesis-finaalien yksittäisen ottelun lyötyjen juoksujen ennätyksen Jere Dahlströmiltä (1+5).

– Roope on varmaan aika monen joukkueen painajainen. On ollut sitä jo parikymmentä vuotta, Jymyn Joni Rytkönen naurahtaa ottelun ratkaisuun viitaten.

Lisäksi Korhonen on kautta aikain eniten juoksuja pudotuspeleissä ja finaalisarjoissa lyönyt pesäpalloilija. Etumatka seuraaviin on näissä tilastoissa suuri.

Sunnuntaina hän pääsi kunnarinsa jälkeen tuulettamaan 3-pesän takana hurranneille Jymy-kannattajille.

– Kyllähän nuo ovat sellaisia hetkiä, joita ei vain yksinkertaisesti tule koettua siviilielämässä. Mestaruus on katkolla vastustajalle, ja pääset vetämään kunnarin supervuoroparissa, Korhonen tunteilee.

Onnistuminen maistui makoisalta senkin takia, että runkosarja oli hänelle vaikea.

– Se ei ollut minulta sellaista hyvää "rallattelua". Muutamaa ottelua lukuun ottamatta en löytänyt oikeanlaista fiilistä lyöntityöskentelyni kanssa, Korhonen viittaa runkosarjaansa.

– Varmaan olen itsekin vähän hajoittanut peliäni, koska pääkopassa on ollut liikaa ratkaisuvaihtoehtoja. Siksi se on ollut sellaista hakemista ja hakkaamista.

Pöytä oli sunnuntaina katettuna KPL:lle, jolla oli mahdollisuus varmistaa Suomen mestaruus loppuunmyydyn kotikatsomonsa edessä. Edellisen kerran kouvolalaisseura on juhlinut SM-kultaa 44 vuotta sitten.

Avausjakso jäi KPL:ltä kehnoksi. Joukkueen sisäpeli sakkasi pahasti.

– Otteissamme näkyi, että tänään oli ratkaisun paikka, KPL:n pelinjohtaja Iiro Haimi myöntää.

– Rentous puuttui avausjaksolla. Suoritukset menivät pakottamiseksi ja kaivoimme lyönteihin muita kuin "ykköskorin ratkaisuja".

Jymy sen sijaan oli toipunut lauantaina Hiukassa kärsimästään tappiosta ja nosti tasoaan selvästi. Virheiden määrä väheni. Etenkin avausjaksolla sotkamolaiset pelasivat jämäkästi nuoren lukkarinsa Aapo Komulaisen johdolla.

– Vaikka olimme tässä ottelussa selkä seinää vasten, joukkueesta pystyi aistimaan, että olimme melko rentoja ja hyvällä mielellä. Tämähän ei ole mitään pakkopullaa vaan pesistä, Joni Rytkönen järkeilee.

Toisen jakson KPL vei levein 7–1-lukemin, ja kertaalleen latistetun kotiyleisönkin mestaruuskiima alkoi taas nousta. Samaan aikaan Jymy keskittyi jo supervuoropariin.

– Se oli sellaista läpsyttelyä siinä kohtaa. Itse en esimerkiksi toisen jakson viimeisen vuoroparin ajolähdössä viitsinyt käyttää lyöntiä, jonka olin päättänyt lyödä supervuorossa. Säästelin sitä, Roope Korhonen taustoittaa.

Pelinjohtaja Jani Komulainen iloitsi siitä, että Jymyn räpylä piti Kouvolassa paremmin kuin lauantaina Hiukassa.

– Vaikka hävisimme edellisen ottelun, minulla on koko ajan ollut jotenkin aika rauhallinen olo. On tuntunut, että tästä tulee vielä hyvä juttu, Komulainen kertoo.

Roope Korhosen mestaruusnälkä on hurja jo senkin takia, että Jymyn edellisistä kultajuhlista on ehtinyt vierähtää viisi vuotta.

– Olen kokemuksen myötä oppinut, ettei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa. Nytkin on oltava pikkuisen varpaillaan, Korhonen viittaa finaalisarjan asetelmaan.

– Voitosta pitää toki nauttia tämä ilta ja ehkä huomennakin, eihän tässä robotteja olla, mutta taistelu on pahasti kesken. Mahtavaa kuitenkin on, että tämä ratkeaa Hiukassa – sinne on hienoa päästä vielä pelaamaan.