Runoilija Anja Erämaja innostuu siitä kirjasta, jota hän on parhaillaan lukemassa – "Kirjallisuus synnyttää kirjallisuutta, mutta niin myös jokapäiväinen elämämme"

Runoviikko on pyörähtänyt käyntiin ja runokansa on päässyt aloittamaan perinteisen tapahtumansa. Yksi tapahtuman tähdistä on helsinkiläinen runoilija Anja Erämaja , jonka runokivi paljastettiin keskiviikkona Kaukametsän sisäpihalla. Erämaja on vuoden 2022 Suven runoilija ja osallistuu…