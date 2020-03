Ruoan verkkokaupassa vahva käänne tänä vuonna – kauppajätit tuplaavat verkkokauppapalvelujaan

Ruoan verkkokauppaa tarjoavien myymälöiden määrä kasvaa tänä vuonna Suomessa vauhdikkaasti. S-ryhmä aikoo tuplata tämän vuoden aikana ruoan verkkokauppaverkostonsa. Vuoden lopussa 70 S-ryhmän myymälää tarjoaa ruoan verkkokauppaa.

K-ryhmälle on tulossa vuoden aikana noin 50 uutta ruoan verkkokauppamyymälää. Verkosto kasvaa nykyisestä 250 myymälästä 300 myymälää vuoden loppuun mennessä.

Aalto yliopiston tutkijan Mikko Hännisen mukaan on ollut vain ajan kysymys, milloin ruoan verkkokauppa lähtee lentoon Suomessa. Ruotsissa ruoan tilaaminen verkosta on jo arkipäivää monille.

Hänninen arvioi, että suomalaiset päivittäistavarajätit saa nyt liikkeelle kansainvälisen kilpailun pelko. Ruotsin suurin päivittäistavaraketju ICA alkoi investoida ruoan verkkokauppaan, kun markkinoille tuli muita ruoan verkkokauppiaita.

Myös suomalaiset kuluttajat ovat lämmenneet ruoan verkkokaupalle.

– Aiemmat verkkokauppaa koskevat pelot ovat hälvenneet. Monet ruoan verkkokauppaa kokeilleet ovat todenneet palvelun hyödylliseksi.

Noin 70 prosenttia suomalaisista käyttää nykyisin verkkokauppoja joidenkin ostostensa tekoon.

S-ryhmän ruoan verkkokaupan verkosto laajenee kaupungit ja Prismat edellä, mutta nyt mukaan tulee myös pienempien paikkakuntien S-marketteja.

S-ryhmän ruoan verkkokauppapalvelut laajenevat erityisesti Pohjanmaalla. Oulussa palvelut on jo avattu. Jatkossa muun muassa Seinäjoelle, Kokkolaa, Vaasaan, Pietarsaareen ja Ylivieskaan tulee ruoan verkkokauppaa tarjoavat Prismat. Prisman kotiinkuljetus laajenee kattamaan koko pääkaupunkiseudun kevään aikana ja jokaiseen pääkaupunkiseudun Prismaan tulee noutopiste tänä vuonna.

Osa kaupoista tarjoaa keräilyä ja noutoa, osa myös kotiinkuljetusta. Keräilyn hinta on viiden euron luokkaa. Keräily ja kotiinkuljetus maksavat noin kymmenen euroa.

Keskiostokset ruoan verkkokaupasta ovat moninkertaiset tavalliseen verkkokauppaan verrattuna. Alkoholin myynti ruuan verkkokaupan kotiin toimituksiin ei ole sallittua, mutta noutopalveluun alkoholia voi tilata.

Vuonna 2019 S-ryhmän ruoan verkkokaupan myynti oli yli 50 miljoonaa euroa, edellisvuonna vastaava luku oli 38 miljoonaa euroa. Kuukausitilausten määrä oli viime vuonna noin 45 000 kappaletta.

SOK:n digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen perustelee S-ryhmän laajennushankkeita asiakkaiden toiveilla. Ruoan verkkokaupan palveluja odotetaan aiempaa enemmän, koska niiden odotetaan tuovan helppoutta arkeen.

Kaupalle kyse on Torniaisen mukaan mittavasta investoinnista. Tilausten käsittelyyn ja noutoihin tarvitaan uusia tiloja ja it-järjestelmiä. Myös henkilökuntaa on rekrytoitava ja koulutettava lisää.

K-ryhmän kaupoissa ruoan verkkokauppa tuplaantui viime vuonna. Palvelua tarjosi viime vuonna noin 250 K-ryhmän kauppaa ja tänä vuonna K-kauppoja tulee verkostoon noin 50 lisää. Kuukausitilauksia oli noin 50 000 kappaletta.

K-ryhmän digitaalisten palvelujen myyntijohtaja Antti Rajala sanoo, että ruoan verkkokauppa ei ole enää kauaa pientä Suomessa. Hänen mukaansa se on jo tosi monelle perheelle normaali tapa tehdä ostoksia.

– Ostamisen rutiinit muuttuvat, kun palveluita on saatavilla.

Kumpikin kaupan ryhmittymä tarjoaa asiakkailleen niin sanottua älykästä ostoslistaa, joka poimii ostohistoriasta ne tuotteet, jotka asiakas todennäköisesti haluaa.

Tausta

Osuus vielä pieni

Ruoan verkkokaupan myynti on Suomessa noin sata miljoonaa euroa vuodessa.

Osuus on alle 1 prosenttia koko ruokakaupasta.

Ruoan verkkokaupan parhaat markkinat ovat suurissa kaupungeissa.

Ruoan verkkokauppaa pyörittävät päivittäistavarakaupan markkinajohtajien, S- ja K-ryhmän kaupat, joilla on hallussaan yli 80 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta.

Mukana on myös pienempiä toimijoita, kuten pääkaupunkiseudulla toimiva verkkoruokakauppa, Kauppahalli24.

Asiakkaiden keskiostokset verkkoruokakaupassa ovat moninkertaisia verrattuna kivijalkakauppaan.

Ruoan verkkokaupasta ostetaan samoja tuotteita kuin kivijalkakaupoista.

Ruoan verkkokaupan edelläkävijä on Etelä-Korea. Euroopassa ruokaa ostetaan eniten verkosta Englannissa ja Ranskassa. Suomea edellä on myös Ruotsi, jossa verkkokaupan osuus on pari prosenttia.