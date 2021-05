Ruoka-apua Kajaanin seurakunnalta

Kajaanin seurakunta jakaa ruokakasseja touko-, kesä- ja elokuussa vähävaraisille kajaanilaisille. Ensimmäinen jakotilaisuus on tiistaina 25. toukokuuta.

Diakoniatyöntekijä Minttu Pekkarinen kertoo, että ruokakuponkeja voi anoa soittamalla numeroon 044 744 4260.

"Vastaamme puhelimeen muiden työtehtävien ohella. Jos et heti tavoita, jätä viesti, niin soitamme takaisin, kun pystymme", Pekkarinen muistuttaa.

Kasseja on rajoitettu määrä, joten soittamista ei kannata lykätä. Puhelimessa käydään läpi soittajan avuntarve ja käytännön asioita ruokakassin hakemista varten. Kasseissa on sekaruokavalioon sopivia peruselintarvikkeita.

"Olemme pyrkineet tuotteita valitessa siihen, että niistä voi helposti valmistaa maukasta ruokaa. Meille on tärkeää myös, että kassien sisältö on monipuolinen ja tuotteiden hinta-laatusuhde mahdollisimman hyvä. Kassi sisältää kuivatuotteiden lisäksi myös maitotuotteita ja lihavalmisteita. Maitotuotteet ovat pääsääntöisesti laktoosittomia", Pekkarinen kuvailee. Ruokakassien jaossa ja pakkaamisessa käytetään vapaaehtoistoimintaa.

Jakopäivissä on 20 minuutin aikaikkunat, joita on tärkeää noudattaa hakutilanteiden ruuhkautumisen välttämiseksi. Hakutilanteissa noudatetaan turvavälejä ja maskin käyttöä suositellaan. Asiakkaalla on myös mahdollisuus jutella elämäntilanteestaan ja muista mielen päällä olevista asioista. Sitä ei kuitenkaan asiakkaalta edellytetä.

"Korona ja sen lieveilmiöt edelleen mietityttävät ja aiheuttavat monenlaisia tuntemuksia, joita on hyödyllistä purkaa", Pekkarinen taustoittaa.

Pekkarinen kertoo ihmisten olleen iloisia ja kiitollisia saamastaan avusta. Ruokakassien sisältö on yllättänyt positiivisesti.

"Meidän ruokakassijakomme sekoitetaan helposti EU-ruoka-apuun, mutta haluamme korostaa, että kyseessä on Kajaanin seurakunnan diakoniatyön kustantama apu", Pekkarinen muistuttaa.

Palautetta on tullut myös siitä, ettei kassissa ole huomioitu eri ruokavalioita. Pekkarinen huomauttaa kuitenkin, että erisisältöisten kassien jakaminen olisi haastavaa toteuttaa tasapuolisesti. Mikäli itsellä ei jokin tuote tule käyttöön, voi hyvän laittaa kiertämään ja lahjoittaa itselle sopimaton tuote tuttavalle.

Ensimmäinen ruokakassien jakotilaisuus tiistaina 25. toukokuuta. Ruokakuponkia voi anoa soittamalla numeroon 044 744 4260.