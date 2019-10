Ruotsalaiset tytöt paritusringissä

Call Girl

Yle Teema & Fem klo 21.00

★★★★ Punkkarihakkeri Lisbeth Salanderista kertovat elokuvat kurkistelevat ruotsalaisen kansankodin pimeälle puolelle Stieg Larssonin Millennium-romaanien myötä. Michael Marcimainin elokuva tekee samaa vuoden 1976 tositapauksen pohjalta. Sonja Karemyr ja Josefin Asplund ovat teinityttöjä, jotka karkaavat nuorisokodista ja päätyvät herrojen petiseuraksi. Pernilla August puistattaa paritusringin laskelmoivana vetäjänä. (Ruotsi 2012)

Hurmaava petturi

Hero klo 15.15

★★★ Ewan McGregor on kirjallisuusmies, joka törmää Venäjän mafian rahanpesijään Stellan Skarsgårdiin . Tämä tahtoo saada yhteyden Britannian turvallisuuspalveluun. Kohta on päällä vaarallinen vakoilupeli, ja mukana agentti Damian Lewis . Susanna White ohjasi John le Carrén romaanista kuivakkaan tulkinnan, jota kelpo näyttelijät pitävät liikkeessä. Naomie Harris on ukkoseurassa aika yksinäinen nainen. Ensiesitys. (Britannia 2016)

Madagascar 3

Nelonen klo 16.35

★★★ Leijona Alex ( Ben Stiller ), seepra Marty ( Chris Rock ) ja muut New Yorkin eläintarhan asukit seikkailivat aluksi ihan oikeassa viidakossa. Ensimmäisessä jatko-osassa mentiin savannille, ja nyt lähdetään kurvaamaan Monacon kautta Eurooppaan. Tuoreista ideoista ei DreamWorksin animaatioseikkailua voi kehua, mutta väriä, kohellusta ja hyvää tuulta riittää tuhlattavaksi asti. Ja pingviinit mellastavat mukana. Kuinkas muuten. (USA 2012)