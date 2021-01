Ruotsin parlamentti hyväksyi väliaikaisen koronalain – hallitus voi viimein asettaa kokoontumisrajoituksia ja rajoittaa kauppojen aukioloaikoja

Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti hyväksyi perjantaina lakiesityksen, joka sallii hallitukselle väliaikaisesti laajemmat oikeudet rajoitusten asettamiseen koronapandemian hillitsemiseksi. Oikeudet pitävät sisällään muun muassa ostoskeskusten ja julkisen liikenteen sulkemisen sekä sakkojen määräämisen niille, jotka rikkovat kokoontumisrajoituksia.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Lainsäädäntö lakivelvoitteisten koronarajoitusten asettamiseksi hyväksyttiin noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Ruotsi aloitti koronarokotukset 27. joulukuuta.

Toisin kuin useimmat Euroopan maat, Ruotsi on tähän asti käyttänyt pääosin vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja viruksen leviämisen ehkäisemiseen. Tämä johtuu osittain siitä, ettei maan hallituksella ole ollut laajoja laillisia oikeuksia rajoitusten asettamiseen.

Uusi laki sallii hallituksen rajoittaa liikkeiden aukioloaikoja ja tarvittaessa sulkea yksityisiä yrityksiä ja julkisen liikenteen. Lisäksi hallitus voi lain turvin rajoittaa kokoontumisia julkisilla paikoilla, kuten puistoissa.

– Tässä on ensisijaisesti kyse toimista viruksen leviämisen hillitsemiseksi ilman tarpeettomien rajoitusten asettamista asioihin, joita voidaan tehdä ilman tartuntavaaraa, terveys- ja sosiaaliministeri Lena Hallengren sanoi valtiopäivien keskustellessa esityksestä.

Uusi laki ei anna hallitukselle oikeutta asettaa voimaan ulkonaliikkumiskieltoja tai rajoittaa liikkumista kotimaassa.

Ruotsissa todettiin torstaina 12 536 uutta koronatartuntaa, maan terveysviraston tilastot kertovat. Luku sisältää kaikki tartunnat tiistaista 5. tammikuuta lähtien.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 9 262. Luku on väkilukuun suhteutettuna Pohjoismaiden korkein, mutta matalampi kuin monessa Euroopan maassa, joissa on otettu käyttöön koronasulkuja.

Valtiopäivien keskustelussa hallitusta kritisoitiin laajasti liian hitaasta valmistautumisesta koronapandemian toisen aallon iskemiseen.

Alunperin hallitus esitti, että uudet valtuudet voisivat astua voimaan maaliskuussa. Aikataulua muutettiin tammikuulle maan terveyspalveluihin kohdistuvan kuormituksen kasvaessa.

Perjantaina pääministeri Stefan Löfven sanoi Ruotsin yleisradio SVT:lle, että uutta lainsäädäntöä käytetään lähiaikoina.