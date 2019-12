Russell Crowe ja Ryan Gosling täydentävät toisiaan etsiväkaksikkona

The Nice Guys

★★★★ Russell Crowe näyttelee sujuvasti enemmän tai hyvinkin paljon vähemmän hyväntahtoisia äijänjörriköitä. Ryan Gosling ihan minkälaisia heppuja vain. Heidän varaansa Shane Blackin kelpasi virittää rennosti rymistelevää kyttä- ja kamuilukomediaa. Varsinkin, kun puitteiksi järjestyi vuoden 1977 Los Angeles, leveine ja tuuheine tyyliseikkoineen. Töitäkin tokkuraisilla etsivillä on: pornotähti murhataan ja nuori tyttö katoaa. (USA 2016)

Nelonen sunnuntai 29.12. klo 23.35

Daddy’s Home

★★★ Vieläkin vastakohtaisemmat ukonkönsikkäät ottavat yhteen Sean Andersin komediassa. Will Ferrell on isäpuoli, joka parhaansa mukaan on kiltti ja läsnä vaimon ( Linda Cardellini ) lapsille. Kun näiden rehvakas ja atleettinen biologinen isä hurauttaa takaisin kuvioihin, tulee siitäkin lajista maaottelu, jossa kaikki keinot ovat sallittuja. Nolojen tilanteiden kohellusta ja alapäähuumoria saadaan täysi tankillinen. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen sunnuntai 29.12. klo 19.00

Oppipoika

★★★ Jos haluaa säilyttää unelmansa retriitistä syrjäisellä majakkasaarella, sopii jättää Ulrika Bengtsin elokuva väliin. Muutoin psykologinen draamajännäri on ihan tyylikästä, pienimuotoista seurattavaa. Talvisodan aaton levottomuus tuntuu avomerelläkin, kun 13-vuotias Karl ( Erik Lönngren ) saapuu oppipojaksi ulkomeren saarelle. Tyrannimielinen majakkamestari ( Niklas Groundstroem ) ei ole kielokimpun kanssa laiturilla vastassa. (Suomi 2013)

Yle Teema & Fem sunnuntai 29.12. klo 21.45