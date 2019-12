S-ryhmä investoi Viroon 10 Prismaa – Ensimmäinen avattu Tallinnaan

Suomalainen S-ryhmä tavoittelee markkinaosuuden kasvua Viron kilpailluilla ruokakaupan markkinoilla. S-ryhmä on päättänyt investoida Viroon 20 miljoonaa euroa kymmenen supermarketin ketjuun. Myös Viron vanhoja Prismoja uudistetaan ja valikoimaa laajennetaan.

S-ryhmä perusti Viroon Prisma Peremarketin vuonna 2000. Ketjulla on Tallinnassa, Tartossa ja Narvassa yhteensä kahdeksan Prisman hypermarketia ja yksi supermarket. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna 173 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on 800. Operatiivinen tulos oli 1,2 miljoonaa euroa.

Virossa toimii viisi suurta päivittäistavarakaupan ketjua, joista neljä on S-ryhmän ketjua suurempia. Suurin on Coop. Prisma Peremarketin markkinaosuus Virossa vuonna 2018 oli 6,7 prosenttia.

Prisma Peremarketin toimitusjohtajan Jussi Nummelinin mukaan ketju tavoittelee uusilla investoineilla noin kymmenen prosentin markkinaosuutta Viron ruokakaupasta.

Prisma-ketju sai viikonvaihteessa näkyvyyttä Tallinnassa, kun Rocca al Mare -ostoskeskukseen avattiin Baltian suurin hypermarket, jossa on pinta-alaa kaikkiaan 12 500 neliötä ja tarjolla 70 000 tuotetta.

Laajennuksen yhteydessä Prisman valikoimiin tulivat muun muassa rakennustarvikkeet ja kodinkoneet. Käyttötavaroiden osuus uudistetun Prisman valikoimista on jo kaksi kolmasosaa.

Kymmenen Prisma -supermarketin ketju syntyy Viroon neljän vuoden kuluessa.

Ensin supermarketit tulevat Tallinnan alueelle, mutta ketju katsoo avoimesti myös muita paikkakuntia. Ainakin 50 kauppapaikkaa Tallinnassa on jo käyty läpi.

Uuden ketjun ideana on se, että Prisman kanta-asiakkaat saavat ketjun palvelut myös läheltä, eikä ainoastaan isoista hypermarketeista.

Supermarketien pinta-alat ovat 1 000-3 000 neliötä. Ensimmäinen Prisma avattiin Tallinnan vanhaan kaupunkiin loppukesästä.

Viron ruokakaupan kilpailu kiristyy entisestään ensi vuonna, kun saksalainen Lidl tulee Tallinnan markkinoille.

– Jotakin siirtymää tulee varmasti olemaan, Nummelin arvioi.

Nummelinin mukaan Prisma on pärjännyt hyvin Viron ruokakorivertailuissa, joissa ketju on ollut 1.-3. sijalla.

S-ryhmä on suuri suomalaisten elintarvikkeiden viejä. Viroon ja Venäjälle vietiin viime vuoden aikana suomalaista ruokaa 40 miljoonan euron arvosta.

S-ryhmän ruokakauppa on Venäjällä tappiollista, mutta Virossa kannattavaa. Viroon vietyjen suomalaistuotteiden kärjessä ovat Fazerin suklaa, Pauligin kahvi ja Linkosuon leipomon tuotteet. Venäjälle viedään eniten Pandan ja Fazerin makeisia ja Fincrispin hapankorppuja.

Alkoholin myynti on Viron Prismoissa kasvanut tänä vuonna kahdeksan prosenttia.

Päivittäistavarakauppa ja autokauppa ovat kasvaneet Virossa vuoden 2019 alusta 4 prosentin vauhtia.

Viron päivittäistavarakaupassa on huomattavasti enemmän kilpailua kuin Suomessa.

Virossa toimii viisi suurta päivittäistavarakaupan ketjua.

Suurin ruokakauppias on osuustoiminnallinen Coop, jonka markkinaosuus on 22,7 prosenttia. Toiseksi suurin on liettualainen Maxima, jonka markkinaosuus on 18,7 prosenttia. Kolmantena on virolainen ketju Selver 17,7 prosentin markkinaosuudella. Neljäntenä on ruotsalaisen Ican omistama Rimi-ketju 14,6 prosentin markkinaosuudella. Viidentenä on suomalaisen S-ryhmän Prisma-ketju 6,7 prosentin markkinaosuudella.

Saksalainen Lidl on tulossa Viron markkinoille vuoden 2020 aikana.