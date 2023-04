Saarikko: Keskustan paikka on oppositiossa – "On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys"

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo, että vaalituloksesta on vedettävissä vain yksi johtopäätös: keskustan paikka on oppositiossa. Omaa asemaansa puheenjohtajana Saarikko kertoo arvioivansa kevään kuluessa.

– Hallitustyöhön ja vaikeisiin päätöksiin vaaditaan kansan tukea. Sitä ei nyt ole. Vaalitulos on selvä: kansa haluaa keskustan oppositioon, Saarikko sanoo tiedotteessa.

Keskustan takana on kahdeksan vastuun vuotta. Saarikko myöntää, että kummankin keskenään hyvin erilaisen hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus keskustaan on laskenut rajusti.

– Eduskuntaryhmämme on pienempi kuin sataan vuoteen.

Saarikon mielestä tehtävänä on nyt nostaa äänestäjä kerrallaan keskusta takaisin suureksi puolueeksi.

– On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys. On katsottava tulevaisuuteen. Käpertyä ei saa. Aatteemme periaatteissa ja juurissamme on paljon sellaista, josta nousumme versoo tässäkin ajassa.

Keskustan puheenjohtaja myös onnittelee eduskuntavaalien voittajia. Heillä on nyt yksiselitteinen vastuu hallituksen muodostamisesta, hän kirjoittaa.

– On hyvä, että Suomeen saadaan enemmistöhallitus kokoon useammallakin eri tavalla ilman keskustaa.

Keskusta menetti Kajaanin

Keskustan vaalitappiosta huolimatta puolue säilytti niukasti valta-asemansa Kainuussa, vaikka maakunnan pääkaupunki Kajaani perussuomalaistui selvästi 27,6 prosentin ääniosuudella, kun keskusta sai äänistä vain 19,3 prosenttia.

Paikkansa uusineen kansanedustaja Tuomas Kettusen vanavedessä keskusta säilyi suurimpana puolueena muissa Kainuun kunnissa: Hyrynsalmella keskusta voitti perussuomalaiset 33,7–30,6, Kuhmossa peräti 42,5-28,9, Paltamossa 20,3–25,8, Puolangalla 38,1–25,6, Ristijärvellä 41,5–25,7, Sotkamossa 27,5–23,9 ja Suomussalmella 35,6–24,5. Vaalassa perussuomalaiset voitti niukasti 28,6–27,2.

Keskustan Kainuun piirin puheenjohtaja Sakari Seppänen on tyytyväinen Kettusen menestykseen. Puolueen tavoitteena oli saada vähintään yksi ehdokas läpi.

Keskustan valtakunnallinen vaalimenestys soittaa kuitenkin mollisävelmiä, ja Seppänen pitää tällä vaalituloksella hyvin varmana, että keskusta ei lähde keskustelemaan hallituspaikasta.

– Se on meidän omaa syytä. Me emme tehneet riittävästi töitä, hän totesi sunnuntai-iltana vaalivalvojaisissa.