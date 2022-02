Säästövinkit jotka eivät edellytä luopumista mistään

Rahan säästäminen mielletään usein ikäväksi kitsasteluksi, mikä edellyttää tinkimistä kaikesta mukavasta, mikä piristää arkea.

Säästäminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että on luovuttava harrastuksista tai perusmukavuuksista.

Hintavertailun ja kilpailuttamisen avulla on mahdollista saada samat asiat halvemmalla.

Tässä artikkelissa kerrotaan säästövinkkejä, jotka eivät ankeuta elämääsi.

Päinvastoin: näiden vinkkien avulla voit kerryttää säästöjä, joiden avulla voit hankkia lisää kivoja asioita (tai varautua tulevaisuuteen).

Vakuudettomien lainojen yhdistäminen

Monille kotitalouksille erilaiset lainat, luotot ja vipit aiheuttavat korkokustannusten muodossa suurimmat kuluerät.

Olipa kyseessä sitten vakuudeton autolaina tai lukuisat osamaksut kodin hankintoihin, voit säästää yhdistämällä näitä luottoja halvemmalla lainalla.

Tässä operaatiossa on säästöjen lisäksi muitakin hyötyjä. On selvää, että usean lainan yhdistäminen edullisesti yhdeksi halvemmaksi kokonaisuudeksi säästää rahan lisäksi myös vaivaa ja kenties hermojakin.

Harvat nauttivat useiden laskujen maksamisesta ja eräpäivien muistamisesta. Mikäs sen parempi säästövinkki kuin sellainen, jolla säästää rahan lisäksi muitakin resursseja.

Mikäli siis maksat tällä hetkellä yhtä tai useampaa korkeakorkoista lainaa, selvitä saman tien mistä lainaa velkojen maksuun saisi juuri sen verran, että voit maksaa sillä kaikki kalliit velat kokonaan pois.

Vakuutusten kilpailuttaminen

Kotivakuutuksen, autovakuutuksen ja esimerkiksi matkavakuutuksen hyödyt realisoituvat silloin, jos jotain ikävää sattuu.

Vakuutuksista ei missään nimessä kannata luopua, mutta voit vaihtaa vakuutukset halvemmiksi.

Kuten tässä artikkelissa kerrotaan , autovakuutuksen hinnassa voi säästää useita satoja euroja vaihtamalla vakuutusyhtiötä.

Myös kotivakuutuksen kilpailuttaminen voi saada aikaan tuntuvat säästöt vuositasolla.

Matkavakuutusta ei välttämättä kannata pitää voimassa, jos tiedossa ei ole uusia matkoja.

Tarkasta myös se, kuuluuko ammattiliittosi jäsenyyteen jonkinlainen matka- tai tapaturmavakuutus. Jos näin on, irtisano päällekkäiset vakuutukset.

Vakuutusten kilpailuttaminen ei ole ihan yhtä helppoa kuin esimerkiksi lainojen kilpailuttaminen, sillä vakuutusten hintaan vaikuttavat esimerkiksi ikäalennukset, keskittämisalennukset ja vakuutuksen kattavuus.

Koska tiedossa voi olla merkittäviä säästöjä, kannattaa vakuutusten kilpailuttamiseen kuitenkin uhrata aikaa vuoden tai parin välein.

Sähkön kilpailutus

Sähkön kilpailuttaminen on yksinkertainen keino säästää rahaa.

Kilpailutuksen voi hoitaa hetkessä ja halvempi sähkö ei ole mitenkään huonompaa kuin kalliimpi. Saat siis vähemmällä rahalla lämmitettyä pirttisi aivan yhtä lämpöiseksi.

Edullisemman sähkön ansiosta sinun ei tarvitse luopua myöskään kuivausrummusta, sähkösaunan lämmittämisestä tai esimerkiksi sähköauton lataamisesta.

Halutessasi voit kilpailuttaa esimerkiksi vain ympäristöystävälliset sähkösopimukset. Useimmat sähkönkilpailutuspalvelut tarjoavat mahdollisuuden rajata hakutuloksia omien kriteerien mukaisesti.

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa noin kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sen voi kilpailuttaa koska tahansa.

Puhelinliittymän päivittäminen

Tämän artikkelin otsikossa luvattiin säästövinkkejä, joilla ei tarvitse luopua mistään.

Siksi emme kehota ostamaan halpaa kännykkää , sillä todennäköisesti siten joutuisit luopumaan monista hienon älypuhelimen ominaisuuksista.

Päivitä sen sijaan puhelinliittymäsi tasaisin väliajoin.

Kilpailu eri operaattorien välillä käy kuumana, ja kuluttaja hyötyy tästä aina vain edullisempien hintojen ja toimivampien yhteyksien muodossa.

Puhelinliittymät on hyvä kilpailuttaa vuoden välein, sillä vuodessa ehtii tapahtua paljon muutoksia. Jos kyseessä on määräaikainen sopimus, on odotettava sen päättymistä.

Ravintolaruokaa halvalla

Ravintoloissa syömistä ja noutoruoan ostamista ei välttämättä tarvitse lopettaa, vaikka haluaisi säästää rahaa.

Mikäli lempiravintolassasi tarjoillaan edullista noutopöytälounasta, voit syödä jopa puolta halvemmalla kuin illalla, jolloin annokset tilataan ruokalistasta. Mahdollisten leimakorttien avulla voit saada esimerkiksi joka kymmenennen lounaan ilmaiseksi.

Mikäli etsit mahdollisimman edullista lounaspaikkaa, tutustu lähialueesi korkeakoulujen ja ammattikoulujen ruokaloihin. Niissä voivat yleensä syödä muutkin kuin oppilaitoksen opiskelijat, ja lounaan hinta on kenties vain noin 5 euroa.

Älypuhelimeen voi ladata sovelluksia, joiden kautta voi tarkastaa, mistä lähialueen ravintolasta on jäänyt yli ruokaa. Monet ravintolat myyvät nimittäin hävikkiruoka-annoksia erittäin edullisesti sekä lounasajan päätyttyä että juuri ennen sulkemisaikaa.

Esimerkiksi ResQ-sovelluksen avulla voit ostaa noutoruokaa kotiin vain muutamalla eurolla.

Halpoja tai ilmaisia harrastuksia

Säästäjäkin voi harrastaa, kunhan vertailee hieman harrastuspaikkojen ja -välineiden hintoja.

Esimerkiksi kuntosalikorteissa voi olla isoja hintaeroja. Vaikka edullisin kuntosali ei olisi aivan yhtä siisti ja valoisa kuin se kalliimpi, löytyy sieltäkin oivalliset välineet kunnon kohentamiseen.

Jos olet kiinnostunut kielten opiskelusta, käsitöistä tai esimerkiksi tanssista, voit löytää edullisia kursseja kansalaisopiston kautta. Lisäksi monet kansalaisopistot tarjoavat alennuksia työttömille.

Seurakunnan tai kolmannen sektorin toimijoiden kautta voi löytää täysin ilmaisia harrastuksia, kuten kuorolaulua tai vaikkapa lukupiirejä. Muista myös kirjastot, joista voi nykyään lainata myös ompelukonetta, suksia ja muita harrastusvälineitä.

Ilmaisia harrastuksia ovat myös luonnonvesissä uiminen ja esimerkiksi lenkkeily.

Lenkkiin voi yhdistää sosiaalisen puolen ottamalla mukaan kaverin tai kännykän. WhatsAppin avulla voit soittaa ilmaiseksi vaikka ulkomailla asuvalle tuttavallesi.

Mahdollisesti samalla voi ulkoiluttaa naapurin koiraa pientä korvausta vastaan? Näin voit yhdistää harrastamisen ja lisäansioiden hankkimisen.

Netin kautta löytää loputtomasti ilmaista tekemistä, kuten ilmaisia suoratoistopalveluita, maksuttomia äänikirjoja ja kuluttomia ryhmäliikuntatunteja.

Esimerkiksi kahvakuulatunnille voi mainiosti osallistua omasta kodista käsin, kunhan on ensin löytänyt kirpputorilta edullisen kahvakuulan (siihen asti voi hyödyntää vaikka kilon riisipussia).

Pienellä budjetilla matkustaminen

Matkustamistakaan ei tarvitse lopettaa, vaikka yrittäisi saada rahaa säästöön.

Kannattaa selvittää mahdollisuudet tuettuun lomaan tai hotelleista ja lomapaketeista jonkin jäsenyyden kautta saataviin alennuksiin.

Myös Airbnb-alustan kautta löytää edullisia majoituspaikkoja niin Suomessa kuin ulkomailta.

Juna ja bussi ovat edullisia (sekä ympäristöystävällisiä) tapoja liikkua paikasta toiseen. Netistä löytää myös kimppakyytejä, ja näkeepä teiden varsilla edelleen myös liftareita.

Mikäli omistat ajokuntoisen polkupyörän, voit lähteä kiertelemään maakuntaa sillä.

Jos haluat matkustaa ulkomaille, pyri ajoittamaan matka sesongin ulkopuolelle. Näin voit saada lennot ja hotellin hyvinkin kohtuuhintaisesti. Lisäksi matkakohteessa on väljempää ja edullisempaa sesonkien ulkopuolella.

Äkkilähdöllä voit matkustaa edullisesti useisiin eri ranta- ja kaupunkikohteisiin, jos olet valmis lähtemään nopeallakin aikataululla.

Ei ole epätavallista löytää lento&hotelli-paketti esimerkiksi Turkkiin noin 100 eurolla.

Jos paikan päällä suosii julkista liikennettä ja edullisia ruokapaikkoja, voi viikon aikana kulua jopa vähemmän rahaa kuin Suomessa.