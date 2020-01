Sadoissa Kelan valituspäätöksissä voi olla virhe – Järjestelmävian takia jäi toimittamatta yli 8 500 asiakirjaa

Kela on yhteydessä niihin, joiden valituksista jäi puuttumaan asiakirjoja maalis-joulukuussa. Jos asiassa on annettu kielteinen ratkaisu, se käsitellään uudelleen.

Osa Kelan asiakkaiden muutoksenhakuun liittyvistä asiakirjoista on jäänyt toimittamatta viime vuoden maalis–joulukuussa järjestelmävirheen takia. Päätökset ovat voineet olla virheellisiä, koska virheen takia kaikki asiakirjat eivät olleet käytettävissä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden päätöksenteossa.

Asiakirjoja jäi puuttumaan virheen vuoksi 12.3–3.12.2019 välisenä aikana. Virhe koski 439 tapausta, ja asiakirjoja jäi toimittamatta yhteensä 8548 kappaletta.

Kela käy läpi kaikki tapaukset ja on yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden asia käsitellään virheen vuoksi uudelleen.

Jos asiassa on annettu kielteinen ratkaisu, se käsitellään uudelleen. Jos asian käsittely tai muutoksenhaku on kesken, Kela lähettää puuttuneet asiakirjat sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tai vakuutusoikeuteen. Jos asiakkaan valitus on hyväksytty, sitä ei käsitellä uudelleen.

Kelan päätökseen voi hakea muutosta, jos se on hakijan mielestä virheellinen. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee muun muassa Kelan ja työttömyyskassojen päätöksistä tehdyt valitukset.

Ongelma huomattiin ja korjattiin marraskuun lopulla

Kelan lakiyksikön päällikkö Mia Helle pahoittelee asiakkaille aiheutunutta haittaa tiedotteessa.

– Asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi on tärkeää, että muutoksenhaussa ovat käytössä kaikki tiedot ja asiakkaan toimittamat asiakirjat. Tämä ei ole nyt valitettavasti kaikkien kohdalla toteutunut.

Ongelma asiakirjojen toimittamisessa johtui järjestelmän päivityksessä tapahtuneesta virheestä. IT-johtaja Jukka Melanen kertoo tiedotteessa, että tiettyjen toimitettavien asiakirjojen määrä oli rajoitettu 50:een, mutta osalla asiakkaista on tätä enemmän liitteitä.

Kelan tiedotteen mukaan vika huomattiin marraskuun lopussa ja korjattiin välittömästi. Muita virheitä Kelan tietojärjestelmästä ei ole löydetty.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa käsitellään vuosittain noin 42 000 tapausta. Jatkovalitukset muutoksenhakulautakunnan päätöksiin käsitellään vakuutusoikeudessa, joka on ylin oikeusaste sosiaalivakuutusasioissa.