Kotimaa

Sähköautojen hankintatuki laajenemassa pakettiautoihin – liikenneministeri Harakka bensaverosta: ''Sitä ei koroteta, piste''

Julkaistu: 2.5.2021 klo 18:30

Hallituksen on määrä lähiaikoina tehdä periaatepäätös fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Osana sitä on käynnistymässä sähköautojen hankintatuen laajennuksen valmistelu. Liikenneministeri Timo Harakka sanoo, että bensaveron korotukset on tämän hallituksen osalta tehty.