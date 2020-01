Sähköliiton neuvottelukunta keskustelee lakkotilanteesta tänään – työantajan mukaan kiista ei ratkea sovittelemalla

Noin tuhat Sähköliiton jäsentä on ollut lakossa jo kuukauden, mutta kiistan ratkaisu on täysin jäissä. Työnantajapuolen mukaan kiista ratkeaa vain sillä, että Sähköliitto yksinkertaisesti lopettaa lakon. Sähköliitto haluaa palauttaa menetetyn luottamusmiesjärjestelmän takaisin.

Sähköliiton neuvottelukunta kokoontuu tänään torstaina pohtimaan sitä, miten reilun kuukauden jatkunut lakko voitaisiin ratkaista.

– Olen käynyt pari pitkää keskustelua valtakunnansovittelijan kanssa ja tämän perusteella olen kutsunut neuvottelukunnan koolle työstämään ratkaisumalleja, miten etenemme tässä asiassa, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti sanoo.

Sähköliitto on ilmoittanut jatkavansa lakkoa tammikuun 30. päivään saakka, mikäli tilanne ei aiemmin ratkea. Nyt lakko on kestänyt reilun kuukauden, sillä Sähköliiton tuhatkunta jäsentä aloitti lakon 5. joulukuuta.

Teknologiateollisuus: ei ratkea sovittelemalla

Teknologiateollisuus teki ennen joulua ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan sähköasentajien erityiskysymyksistä ratkaistaisiin yrityskohtaisesti paikallisesti sopien. Sähköliitto ei kuitenkaan tarttunut tähän esitykseen.

– Neuvotteluteitse on tehty kaikki, mitä tämän asian eteen voidaan tehdä. Sovittelijakaan ei ole nähnyt edellytyksiä sille, että osapuolet kutsuttaisiin koolle. Sovittelun kautta tämä ei ratkea, vaan tilanne ratkeaa sillä, että Sähköliitto lopettaa lakon, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo.

Helteen mukaan Sähköliiton tavoite saada omat luottamusmiehet työpaikoille on juridisesti mahdoton tavoite.

– Sähköliitto on itsekin myöntänyt, että kyse ei ole työehdoista vaan siitä, että liitto vaatii omat luottamusmiehet Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton solmiman työehtosopimuksen soveltamisalalle. Juridisesti ei ole mahdollista, että Sähköliitto saisi omat luottamusmiehet toisen liiton sopiman sopimuksen piiriin, Helle sanoo.

Lakon juuret vuoden 2017 sopimuksissa

Sähköliiton lakon juuret ulottuvat vuoteen 2017, jolloin Teknologiateollisuus kertoi, että sähköasentajien oma yleissitova työehtosopimus teollisuuteen päättyy eikä uutta sopimusta Sähköliiton kanssa neuvotella. Sähköasentajilla oli ollut oma työehtosopimus 50 vuoden ajan.

Tämän jälkeen Sähköliiton jäseniä koskevat työehdot liitettiin Teollisuusliiton kanssa samaan työehtosopimukseen.

Sopimus johti siihen, että Sähköliitto menetti sekä Punaisen kirjansa eli sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen että oman luottamiesjärjestelmänsä.

Vuonna 2017 tilanne ratkaistiin määräaikaisella sopimuksella, joka takasi paikalliset yhdyshenkilöt aiempien luottamusmiesten sijalle.

Nyt määräaikainen sopimus on umpeutunut, eikä liiton jäsenillä ole paikallista edunvalvontaa. Kuluvan vuoden syksyllä työnantajapuoli Teknologiateollisuus ilmoitti, ettei sopimusta jatketa.

Tästä ilmoituksesta alkoivat Sähköliiton työtaistelutoimet.

– Jos teknologiateollisuus olisi ollut tässä asiassa maltillisempi ja yhteistyökykyisempi, meillä ei olisi tällaista tilannetta. Olisimme voineet yhdessä keskittyä siihen, millaisia tarpeita meidän työpaikoillamme on ja miten ne ovat sovitettavissa työehtosopimuksiin. Heillä oli kuitenkin kiire tehdä tällainen ratkaisu ja nyt sitten ihmetellään puolin jos toisin, miten tästä tilanteesta päästään pois, Väntti sanoo.

Väntin mukaan Sähköliiton kädenojennus on se, että liitto ei ole vaatimassa omaa työehtosopimusta.

– Jos olimme vaatineet oman työehtosopimuksen palauttamista, se olisi ollut paljon isompi juttu. Vastaantulona tarjosimme luottamusmiesjärjestelmän palauttamista, mutta ehdotus ei ole saanut vastakaikua miltään taholta, Väntti sanoo.

Helle: kyse järjestöpoliittisesta kiistasta

Helteen mukaan Sähköliiton lakossa on kyse järjestöpoliittisesta kiistasta, jossa näkyy myös työelämän muutos.

Teknologiateollisuus haluaa neuvotella Teollisuusliiton kanssa, mikä on Sähköliittoa huomattavasti isompi liitto.

– Teollisuusliitto on luonteva sopimuskumppani, joka edustaa kattavasti myös sähköalan työntekijöitä. Teollisuusliiton sopimuksessa on kyse yli 90 000 työntekijän sopimusalasta ja sähköliittolaisia on vain tuhat, joten kyse on pienestä ammattiryhmästä, eikä sitä vasten tarvita erillistä työehtosopimusta, Helle sanoo.