Sähkön hinta nousee nyt rajusti – onko nyt oikea hetki kilpailuttaa sähkö?

Kuten eri medioissa on uutisoitu jo pitkään, ei sähkösopimusten hintojen kasvu ole hidastanut vauhtiaan myöskään vuonna 2022. Lukuisat kuluttajat ovat kyselleet niin netin keskustelupalstoilla, kuin puskaradioissa, mikä olisi tällä hetkellä halvin sähköyhtiö juuri heidän alueensa kiinteistöihin.

Puskaradiosta sekä tuttavilta voi toki kysyä sähkötarjouksia, mutta nykyään on tarjolla myös sähkön hintaa vertailevia palveluja. Niiden avulla sähkösopimusten hintojen vertailu käy salamannopeasti. Reaaliaikaiset sähköyhtiöiden tarjoukset saa tietoonsa siis parilla klikkauksella.

Sähkösopimusten kilpailuttaminen kannattaa

Syy miksi sähkösopimuksia kannattaa kilpailuttaa keskenään on yksinkertaisesti se, että kilpailuttamalla säästää rahaa. Sähkön hinta koostuu kolmesta eri elementistä; sähköenergiasta, sähkönsiirrosta sekä arvonlisäverosta. Myyntihintaan lisätään myös tukkumarkkinointiin liittyvä maksu sekä myyntiin liittyvät kustannukset.

Sähkön tuotannossa puhutaan niin sanotusta sähköpörssistä, jolloin sähkön tuottajat haluavat sähkölleen luonnollisesti alhaisimman hinnan ja sen lisäksi sähköä ostavat asiakkaat haluavat sähköyhtiöltä alimman mahdollisen hinnan. Nämä seikat siis vaikuttavat sähkön kokonaishintaan.

Sähkösopimusten kilpailuttaminen on lähes välttämätöntä. Tai ainakaan ei kannata solmia sähkösopimusta ostamalla niin sanotusti sikaa säkissä - sähkön kilpailutus onnistuu onneksi nykypäivänä helposti sähkövertailusivustoilla. Enää eri sähköyhtiöihin ei tarvitse olla itse yhteydessä, sillä se vie vain aikaa ja vaivaa. Vertailusivustot kilpailuttavat ja etsivät halvimmat vaihtoehdot asiakkaan puolesta.

Sähköntuotanto muoto on kuluttajille entistä tärkeämpää

Vaikka sähkön laatu on määritelty laissa, ei sen tuotantotapaa ole määritelty. Sähköä tuotetaan voimalaitoksissa, joista se lähtee siirtymään eteenpäin esimerkiksi kotitalouksiin.

Sähköä tuotetaan mahdollisimman paljon uusiutuvista energianlähteistä sekä myös fossiilisista polttoaineista. Ydinvoimaakin käytetään. Uusiutuvia sähköntuotantotapoja ovat biomassa, tuulivoima, aurinko, hukkalämpö sekä vesivoimalla tuotettu sähkö. Erilaisia sähköntuottomenetelmiä on tutkittu vuosikymmeniä ja niitä kehitetään koko ajan lisää.

Nykyään sähkön tuotantotapa on yhä tärkeämpi asia kuluttajille. Sähkönvertailusivustot antavat loistavan avun myös tuotantotavan valintaan. Tällöin hinnan lisäksi pystyy sähkön tuotantotapaa arvioimaan omiin arvoihin sopivaksi.

Sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa ennen talvea

Vielä ei ole varmuutta, kuinka paljon sähkön hinta nousee talvea kohti mentäessä. On kuitenkin tavanomaista, että hinnat kasvavat kylmään vuodenaikaan siirryttäessä. Siksi olisikin hyvä, jos oman sähkön saisi kilpailutettua ennen talvea.

Se miksi sähkön hinta välillä kasvaa talvella, johtuu sähkön suuresta tarpeesta. Tuotantokapasiteetti onkin eri sähköyhtiöillä erilainen ja niissä voi välillä ilmetä poikkeuksia. Suomen pörssisähkön hinta onkin noin 20-30% kalliimpaa, kuin muissa Pohjoismaissa.

Tällä hetkellä varsinkin Venäjältä tulleen maakaasun kallistuminen on suuri syy sähkön hintojen nousuun. Kovasta kysynnästä johtuen on sähköä tuotettu Pohjoismaista myös Eurooppaan, mikä on osaltaan nostanut sähkön hintatasoa myös meillä Pohjolassa.

Myös päästöoikeuksien hinnan nousu on nostanut kuluja. Päästökauppajärjestelmä on Euroopan unionin kehittämä ja sen tarkoituksena on vähentää päästöjä. Päästökaupan ideana on kaupata päästöoikeuksia yrityksille ja näitä oikeuksia yritykset voivat myös huutokaupata eteenpäin. Kyseessä on siis kysynnän ja tarjonnan mukaan kulkeva kauppa, joka määrää osaltaan sähkön hintaa.

Lisäksi tätä ei tule välttämättä aina ajatelleeksi, mutta sääolosuhteet vaikuttavat. Jopa puolet sähköstä on tuotettu tällä hetkellä vesivoimalla, joten se on yksi merkittävimmistä sähköntuotantotavoista. Myös tuulivoima on toinen sääolosuhteiden armoilla oleva sähköntuotantomuoto.

Milloin sähkön hinnan nousu loppuu?

Voi olla, että sähkön hintojen vaihtelut tulevat olemaan osa arkipäivää. Aiemmin 2000-luvulla sähkön hinnat ovat olleet noin 4-6 kWh, kun taas vuoden 2022 aikana ovat sähkön hinnat olleet moninkertaiset. Keskimääräinen hinta on ollut 17,37 senttiä kWh. Kyseessä on hinta ilman sähkönsiirtomaksua. Hinnat ovat olleet siis suurimmillaan yli nelinkertaiset.

Millä keinoin kuluttaja pystyy vaikuttamaan oman sähkölaskunsa suuruuteen?

Ensimmäinen ja yksi yleisimmistä keinoista on tietenkin oman sähkön kuluttamisen miettiminen. Jos sähköä pystyy kuluttamaan jotenkin vähemmän tai energiatehokkaammin, pienentää se myös sähkölaskun hintalappua.

Sen lisäksi sähkösopimusten vertaileminen keskenään on yksi vaihtoehto. Tässä maailmantilanteessa kannattaa siis vertailla ja arvioida itselle paras sähkön hinta. Niissä voi olla huomattavia eroja, jotka vaikuttavat pidemmällä tähtäimellä suuresti omaan talouteen.

Kilpailuta sähkö ilmaiseksi osoitteessa halvinsahkosopimus.fi .