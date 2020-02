Sähköratavaurio Iisalmessa korjattu – junat taas kulkevat

Junaliikenteessä on ollut keskiviikkoaamuna häiriöitä Kajaanin ja Iisalmen välillä sähköratavaurion takia. VR:n mukaan vaurio on nyt korjattu ja junat liikkuvat jälleen. Sähköratavaurion takia matkustajat kuljetetiin busseilla. Osa junista on myös myöhässä.

Vaurion vuoksi Kajaanista 6.33. lähtenyt juna korvattiin bussikyydillä. Iisalmesta juna pääsee jatkamaan Helsinkiin noin tunnin aikataulustaan myöhässä. Juna saapuu Helsingiin noin 75 minuuttia myöhässä.

Intercity 711 Iisalmesta Kajaaniin kello 8.21. vaihtui myös bussikyytiin. Kajaanista matka jatkuu junalla Rovaniemelle.

Aiemmin aamuyöllä peruttiin Kajaanista kello 3.40 Helsinkiin lähtenyt juna Kajaanista Kuopioon ja Intercity 700 Kuopiosta kello 4.35 Kouvolaan.

Seuraavan junan Kajaanista etelään on määrä lähteä 9.27.

Edit: 9.27 täydennetty korjaustiedoilla.