"Sähkösopimukseni hinta nousee yli 100 %, mitä ihmettä?"

"Vanhoilta asiakkailta rahat pois, sähköyhtiöni tarjoaa uutta määräaikaista sopimusta tuplasti kalliimmalla kuin nykyinen sopimukseni". Tällaista kuulee valitettavan usein.

Sähkö ja sähkön hinta on kuin bensa: hinta vaihtelee ja se aiheuttaa tunteita. Toisin kun bensassa, sähkösopimuksia tehdään usein määräajaksi kiinteällä hinnalla. Joskus onnistuu tekemään määräaikaisen sopimuksen hintakuopan aikaan, ja saa vuodeksi tai kahdeksi edullisen sähkösopimuksen. Näissäkin tapauksissa, kuten aina määräaikaisten sopimusten sähkön hankinnassa, sähköyhtiöt kiinnittävät itsekin hinnan sähkömarkkinoilta, jotta saadaan riskejä rajattua. Kahden vuoden jälkeen, määräajan päättyessä, tilanne sähkömarkkinoilla voi kuitenkin olla hyvin erilainen kuin sopimuksen solmimishetkellä.

Esimerkiksi 2020 vuonna Euroopassa koettiin lämpimin ja kostein talvi 20 vuoteen, jonka jälkeen alkoi maailmanlaajuinen pandemia, mikä pysäytti talouden, joten sähkön hinnan romahdus oli ennennäkemätön. Keväällä 2020 tehtiinkin määräaikaisia sähkösopimuksia jopa alle 4 sentin kilowattituntihinnoilla. Nyt vuoden 2020 vesitilanne Pohjoismaissa alkaa olla vain muisto ja koronapandemiakin on hiipumassa. Talous ei pysähtynytkään niin pahasti kuin ennakoitiin ja sähkön hinta on kivunnut ylöspäin. Jos keväällä 2020 teki Väreen kanssa 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen 4 sentin hintaan, nyt on voinut saada jopa yli 10 sentin tarjouksen uudeksi vuoden sopimukseksi. Kyse ei kuitenkaan ole sähköyhtiöiden ryöstöhinnoittelusta ja keinosta rahoittaa uusasiakashankintaa vanhojen asiakkaiden rahastuksella, vaan puhtaasti sähkömarkkinoiden hinnan vaihtelusta.

Sähkön tukkuhinta Suomessa 2011-2021

Sähkömarkkinoilla hinta kiinnitetään määräajaksi

Sähkömarkkinoilla käydään päivittäin kauppaa aivan kuten muillakin hyödykemarkkinoilla, kuten öljy, vilja, valuutta ja vastaavat. Kun Väre myy määräaikaisia sähkösopimuksia, me kiinnitämme sähkön hankintahintamme myös vastaavaksi määräajaksi siltä määrältä kilowattitunteja, kun arvioimme asiakkaan kuluttavan.

Määräaikaisen sopimuksen päättymisen lähestyessä, muistutamme asiakasta tilanteesta ja tarjoamme totta kai vastaavaa uutta sopimusta. Uuden sopimuksen hinta määritellään vastaavasti sähkömarkkinoilta kuin nykyiseenkin on tehty. Sähkömarkkinoiden hintataso vaan voi olla hyvin paljon muuttunut viime kerrasta, kun sopimus on solmittu. Aivan vastaava tilanne kuin, että ostettaisiin 1 000 litraa bensaa omaan varastoon ja vuoden päästä mentäisiin bensa-asemalle ostamaan uusi satsi seuraavan vuoden ajomatkoihin. Bensan hinta tuskin olisi sama kuin viime kerralla bensaa ostaessa. Vaikka bensaa onkin huomattavasti helpompaa varastoida kuin sähköä, harva ihminen ostaa vuoden bensoja kerralla, vaan bensa ostetaan sillä hetkellä, kun sille tarve on – sen hetken markkinahinnan mukaan.

Pörssisähkösopimuksella hinta tunnin markkinahinnalla

Väre tarjoaa samantapaista sopimusmallia sähkön ostoon, Pörssisähköä. Pörssisähkösopimuksella saat aina markkinahinnan mukaisen sähkön tunnin tarkkuudella. Määräaikaiseen sopimukseen verrattuna, pörssisähkösopimuksen avulla on mahdollista vaikuttaa sähkön hintaan paremmin itse. Esimerkiksi lämminvesivaraajan tai sähköauton latauksen ajastamisella pörssisähkön halvimmille tunneille voi saada merkittävää hyötyä. Väreen applikaatio Väppi tarjoaa helpon tavan seurata kulutusta suhteessa pörssisähkön hintoihin. Väppiin voit asettaa myös ilmoitukset pörssisähkön hinnoista, joten vältyt hintapiikeiltä ja saat hyödynnettyä vuorokauden halvimmat tunnit.

Mitä nyt kannattaa tehdä?

2021 vuoden syksyllä sähkön hinta on ollut rajussa nousussa. Hintaa nostaa nyt ennen kaikkea EU:n päästökiristykset, ja sitä kautta nousevat päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat, kun samalla Pohjoismainen sähkömarkkina linkittyy entistä vahvemmin fossiilisen tuotannon Eurooppaan uusilla siirtoyhteyksillä mm. Saksaan. Saksa tulee sulkemaan lähivuosina vielä paljon ydinvoimaa, jota joudutaan korvaamaan tuonnilla muista maista, eli sähkön kysyntä Pohjoismaista on kasvussa. Hintojen nousulle entisestään on siis vielä varaa.

Onko tässä sitten mitään tehtävissä? Kyllä on. Jos olet yksityisasiakas, kiinnitä sähkön hinta nyt mahdollisimman pitkälle. Valitse 2+1 vuoden määräaikainen Väreen sähkösopimus Vaihtoturvalla. Saat kiinnitettyä sähkön hinnan kolmeksi vuodeksi ja Vaihtoturvan avulla voit vaihtaa sopimuksen halvempaan, jos sattuisikin tulemaan epätavallisia ilmiöitä markkinoilla, kuten vuonna 2020 ja hinnat romahtaisivat. Jos olet yrittäjä, ota Väreen Yhteissalkku ja pääset mukaan yhteishankintaa, jossa Suomen parhaat sähkömarkkina-asiantuntijat kiinnittävät sähkön hintaa tulevaisuuteen pienissä erissä hajauttaen ja varmistavat, että sinulla on aina edullisin mahdollinen hinta sopimuksella.