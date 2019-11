SAK:n Jarkko Eloranta lisää paineita hallituksen suuntaan: Postin ratkaisun avaimet ovat valtio-omistajalla

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta otti kantaa ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin SAK:n edustajiston kokouksessa torstaina Helsingissä.

Valtio-omisteisen Postin toiminnan Eloranta nimesi härskiksi. Postin neuvotteluissa hiertää pakettilajittelijoiden siirto toiseen työehtosopimukseen eli Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Neuvottelujen osapuolet, PAU ja Palta olivat eilen illalla myöhään valtakunnansovittelijan luona, mutta sovittelija ei jättänyt uutta sovintoesitystä.

– Työehtosopimuksen vaihdolla pyritään romuttamaan pienipalkkaisten työehtoja entistä heikommiksi. PAU:n ja ay-liikkeen vastaus on ollut selvä – työehtodumppaus ei käy.

Elorannan mukaan Postin ratkaisu on joka tapauksessa omistajan asia, koska valtio omistaa kokonaisuudessaan yhtiön.

– Ratkaisun avaimet ovat siellä päässä. Postin hallitus tehnyt omia ratkaisujaan, ja en tiedä taustoja, mitä on hallituksen ja omistajan välillä keskusteltu, mutta omistaja viime kädessä vastaa siitä, että ratkaisu saadaan aikaan.

– En odota mitään väliintuloa. Posti hallitus uskoakseni ja toivoakseni kuuntelee ainoaa osakkeenomistajaansa eli valtiota, jota edustaa Antti Rinteen hallitus.

Eloranta sanoo pitävänsä normaalina, että Postin hallitus keskustelee suurimman omistajansa kanssa. Erityisesti työantajat ovat pitäneet huolestuttavana kehitystä valtion yhtiöissä, jos omistaja lähtee puuttumaan suoraan operatiivisiin asioihin.

Eloranta muistutti, että Postin nykyinen hallitus on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen nimittämä ja sen tehtävänä oli viedä Posti pörssiin.

– Nyt eletään toista aikaa ja Rinteen hallitus ei ole viemässä pörssiin.

Eloranta sanoi, ettei hänen asiansa ole arvioida pitäisikö Postin hallituksen erota.

SAK:n edustajiston kokouksessa kuultiin varsin tiukkoja puheenvuoroja myös SAK:n liittojen välillä. PAU:n Leo Harra syytti Teollisuusliittoa halusta sabotoida PAU:n työehtosopimukset, mikä on Harran mukaan vakava asia.

Eloranta korosti, että ei ole poikkeuksellista, että työehtosopimusten vaihtoja tapahtuu.

– Kun niitä tapahtuu, niin kyseessä on usein kaksi SAK:laista liittoa. Täytyy muistaa, että viime kädessä päätöksen tekee työnantaja. Sopimuksen tehneeltä työntekijäliitolta ei kysytä, mihin työnantaja aikoo järjestäytyä. Väillä voi olla enemmän kipunointia kuin toisinaan.

Työnantajat koordinoivat

Elorannan mukaan työnantajat tuovat neuvottelupöytiin rajuja heikennyslistoja, vaikka talousennusteita jo nostetaan ylöspäin.

– Parhaillaan neuvottelukierros etenee tahmeasti tai paremminkin kirskuen. Työnantajapuoli vaikuttaa olevan haluton tekemään sopimuksia ja latoo pöytään vaatimuksia, joilla pyritään ennemminkin heikentämään sopimustoimintaa, ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia ja paikallista edunvalvontaa, Eloranta sanoi.

Eloranta syytti työnantajia koordinaatiosta, vaikka elinkeinoelämä päätti jo 2015 päästä eroon keskitetyistä ratkaisuista.

– Koordinaatio työnantajien puolella on niin vahvaa, että voi jo hyvinkin puhua epäsymmetrisestä tuposta tai tekno-tuposta, jossa EK:n mahtiliitto Teknologiateollisuus sanelee ehdot kaikille muille.

Eloranta muistutti, että tekno-tupoon ei tietenkään sisälly yhteiskuntapoliittisia asioita, kuten vaikkapa vero- tai sosiaaliturvaratkaisuja.

– Tämä tietysti sopii työnantajan pirtaan vallan mainiosti, koska ay-liikkeen vaikutusvalta kapenee ja elinkeinoelämä luottaa siihen, että pystyy poliittisen järjestelmän kautta omat etunsa ei vain turvaamaan, vaan jopa niitä parantamaan. Kun tämä onnistuu nykyisen hallituksen aikana, niin miksei se onnistuisi myös toisenlaisten hallituskoalitioiden aikana.

Eloranta muistutti, että SAK on linjannut, että ilmaisen työn tekeminen kiky-tuntien osalta loppuu, tavalla tai toisella.

Elorannan arvion mukaan työnantaja pyrkii siihen, että kierroksen avauksesta ei enää muodostuisi sopimusten lattiaa, vaan avausta heikompia sopimuksia pyritään tekemään, ehkäpä jopa kovien otteiden kautta.

Työttömyysturvan porrastus ei käy

Eloranta otti esille myös hallituksen työllisyystyöryhmien työn. Hallituksen tavoitteena on, että huhtikuun 2020 hallituksen kehysriihessä on valmiina toteutettavaksi toimet, joilla työpaikkoja tulee 30 000. Samalla linjataan seuraavan 30 000 työpaikkaan johtavan valmistelun aloittamista. Viimeisenä perälautana on, että vuonna 2023 työllisyysaste on 75 prosenttia.

– Tavoite on kunnianhimoinen ja aikataulu kireä. Vaikuttavat toimet vaativat säädösmuutoksia, lainsäädäntövalmistelua. Se on aikaa vievää, vaikka lopputuloksesta oltaisiin samaakin mieltä. Näinhän ei kuitenkaan läheskään kaikissa asioissa ole tilanne tällä hetkellä. Myös työllisyystyöryhmien työn organisointi vaikeuttaa yhteisten ratkaisujen löytymistä, sillä asioiden palastelu ja pyrkimys ratkaista asia kerrallaan luo hankaluuksia löytää yhteisiä ratkaisuja. Toki käsittelyssä on joukko asioita, joista työmarkkinajärjestöt ovat melko lailla yksimielisiä.

Elorannan mukaan julkisuudessa työllisyyden hopealuodiksi on noussut työttömyysturvan porrastus.

– Erityisesti työnantajapuoli ja porvarioppositio ovat vaatineet kovia työllisyystoimia ja työttömyysturvan porrastus eli leikkaus on noussut lempilapseksi. SAK on vastustanut ja vastustaa työttömyysturvan porrastusta, myös niin sanottua kustannusneutraalia mallia.

SAK valmistelee työttömyysturvan uudistamista

Aktiivimallin kuoppaamisesta Eloranta antoi Antti Rinteen (sd.) hallitukselle kiitokset.

– Byrokraattinen, epäoikeudenmukainen ja tehoton työttömien toimeentuloa vaikeuttanut malli joutikin mennä.

Elorannan mukaan työttömyysturvaa voidaan uudistaa myös muilla tavoin kuin nyt julkisuudessa olleilla. SAK valmistelee omia ehdotuksiaan etuusjärjestelmän kehittämiseksi.

– Valmistelumme lähtökohta ei ole toimeentulon leikkaaminen heiltä, joiden toimeentulo on jo valmiiksi niukkaa. Enemmänkin haemme ratkaisuja, joilla työttömien mahdollisuuksia ja tahtoa osallistua koulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin voidaan edistää ja vahvistaa. Työttömien kannustamista toimeentulon heikentämisellä me emme tavoittele.