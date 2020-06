Saksassa teurastamon työntekijät sairastuivat joukolla covid-19-tautiin, luoteisen Güterslohin alueelle uusia liikkumisrajoituksia

Luoteisen Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri on asettanut Güterslohin alueelle uusia liikkumisrajoituksia 30. kesäkuuta saakka paikallisessa teurastamossa ilmenneiden koronavirustartuntojen takia.

Teurastamo sijaitsee Rheda-Wiedenbrückin kaupungissa.

Gütersloh on ensimmäinen alue Saksassa, jossa julistettiin uusia liikkumisrajoituksia sen jälkeen kun viranomaiset olivat alkaneet vähitellen purkaa koronaviruksen vuoksi aloitettuja toimenpiteitä huhtikuun lopussa.

Pääministeri Armin Laschet sanoi baarien, museoiden, gallerioiden, elokuvateattereiden, urheiluhallien, kuntosalien ja uima-altaiden olevan alueella kiinni. Myös piknikit ja ulkogrillaus kiellettiin.

Güterslohissa asuu noin 360 000 ihmistä.

– Tämä on rajoitettu varotoimenpide. Me lopetamme toimenpiteet mahdollisimman nopeasti, sitten kun on varmuus turvallisuudesta, Laschet sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on ennaltaehkäisevä toimenpide.

Vaara toisesta koronavirusaallosta

Güterslohin teurastamossa yli 1 500 työntekijän havaittiin testissä kantavan koronavirusta. Virus oli levinnyt joihinkin perheenjäseniin ja 24 ihmiseen, joilla ei ole yhteyttä teurastamoon.

Laschet oli aiemmin vaatinut koronarajoitusten purkamista nopeammin Saksassa. Hän on johtava ehdokas seuraamaan liittokansleri Angela Merkeliä kun tämän neljäs kausi päättyy ensi vuonna. Koronavirustartuntojen voimakas leviäminen Laschetin johtamassa, Saksan väkirikkaimmassa osavaltiossa voi heikentää hänen mahdollisuuksiaan.

Aiemmin tiistaina Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler sanoi, että koronaviruksen tartuttavuusluku eli R0-luku on nykyisin noin 2,76, mikä johtuu tiettävästi paikallisista tautiryppäistä. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 taudin kantajaa tartuttaa 276 muuta ihmistä.

Wieler sanoi, että Saksassa on vaara toisesta koronavirusaallosta, mutta hän oli kuitenkin optimistinen sen suhteen, että uusi aalto voitaisiin välttää.