Samoojan kuntoutuskodin koronaketju leviää poikkeuksellista vauhtia, jo kaksi kolmasosaa asukkaista ja yli puolet työntekijöistä on saanut tartunnan – Pandemiapäällikkö: ''Nämä eivät jää tähän''

Kainuun sote suhtautuu koronan poikkeukselliseen leviämiseen kuntoutuskodissa kuin kyse olisi muuntuneesta koronaviruksesta. Se on lähettänyt näytteet THL:lle, ja varotoimet karanteeneineen ovat tiukat.

Samoojan kuntoutuskodissa Kajaanissa on maanantaina löytynyt kahdeksan uutta tartuntaa: seitsemän asukkailta ja yksi karanteenissa olleelta perheenjäseneltä.

Viikonloppuna tartunta todettiin kuudelta työntekijältä. Kaikkiaan seitsemän työntekijää ja kymmenen asukasta on sairastunut. Yksi asukas on jo parantunut, yksi on sairaalahoidossa ja kahdeksaa hoidetaan kuntoutuskodissa.

Sote kertoo tiedotteessaan, että kaikki sairastuneet ovat eristyksessä ja oireettomat karanteenissa.

10 päivän sijaan karanteeni on 14 päivää

Varotoimenpiteenä, ketjun poikkeuksellisen leviämisnopeuden takia, kaikkien yksikössä työskentelevien perheenjäsenet on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin. Tavallisesti karanteeni kestää 10 päivää, eikä se koske karanteenissa olevien perheenjäseniä.

Nyt karanteeni koskee myös perheeseen mahdollisesti kuuluvia päivähoidossa olevia, koululaisia tai opiskelijoita.

– Ihan siitä syystä, että tiedämme, ettei sataprosenttista testiä ole olemassa, ja karanteenissa voi olla koronapositiivisia ihmisiä, joiden testitulos on negatiivinen.

Kyse toistaiseksi Kainuun toiseksi suurimmasta koronaryppäästä

Ensimmäiset kaksi tartuntaa Samoojan kuntoutuskodissa todettiin uudenvuodenpäivänä. Nyt asukkaista kaksi kolmasosaa ja henkilökunnasta yli puolet on saanut tartunnan. Tartuntaketjut ulottuvat pääkaupunkiseudulle.

Keväällä alkaneen koronaepidemian aikana kyse on Kainuussa toiseksi suurimmasta tartuntaryppäästä. Suurin oli alkusyksyllä Kuhmossa.

– Nämä eivät jää tähän. Tämä on vielä kesken. Eväät ovat siihen, että tapausmäärässä tämä menee kärkeen, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo Kainuun Sanomille näkymistä.

Kainuu siirtyy uudessa tilanteessa perustasolta epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Muuntunut virus voi levitä aiempaa nopeammin

Kuntoutuskodin tartuntojen leviäminen on Koukkarin mukaan erittäin poikkeuksellista, eikä vastaavaa leviämistapaa ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa.

Kainuun sote suhtautuu tartuntoihin kuin ne olisivat muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia. Muuntunut virus voi levitä aiempaa nopeammin.

Perusterveelle ei sairaus ole sen vakavampi kuin muuten. Koukkari kuitenkin muistuttaa, että Samoojan kuntoutuskodissa asukkaat ovat noin 70-vuotiaita, ja heillä on merkittäviä pitkäaikaissairauksia, joten he kuuluvat selkeästi riskiryhmään.

Koukkarin mukaan Kainuussa tyypillisesti karanteeniin määrätyistä yksi prosentti sairastuu koronaviruksesta ja perhealtistumisissa keskimäärin viisi prosenttia. Samoojan kuntoutuskodissa puhutaan jo 50–75 prosentista.

Kainuun sote on lähettänyt näytteet THL:lle tutkittavaksi.

THL tiedotti maanantaina aamulla, että Suomesta on löytynyt 29 uutta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta aiemman 20:n lisäksi. Tartunnalle altistuneet on tunnistettava mahdollisimman nopeasti.

