Samuel Singler väitteli tohtoriksi Oxfordissa – motivaatiota antoi sisko, joka väitteli Cambridgeen pari vuotta sitten Kajaanin Jormualta käsin

Ensi jouluna Anne ja Hannu Laakkosella Kajaanin Jormualla on syytä kahdenlaiseen juhlaan: perhe on taas koossa ja perheessä on toinen Englannissa väitellyt tohtori.

Samuel Singler , 28, väitteli keskiviikkona englanninkielisen maailman vanhimmassa yliopistossa Oxfordissa Englannissa.…