Sanna Keskisestä Kalevan uusi päätoimittaja

Kainuun Sanomien päätoimittaja Sanna Keskinen , 45, on valittu Oulussa ilmestyvän sanomalehti Kalevan uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5. Kalevan nykyinen päätoimittaja Kyösti Karvonen siirtyy eläkkeelle kevään aikana.

Keskinen on toiminut Kainuun Sanomien päätoimittajana vuoden 2018 alusta lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Oulun kaupungin viestintäjohtajana ja Raahen Seudun päätoimittajana. Koulutukseltaan Keskinen on filosofian maisteri.

– Päätoimittaja Sanna Keskisellä on monipuolista johtamiskokemusta mediasta ja hän tuntee Kalevan alueen hyvin. Hänellä on journalistisen osaamisen lisäksi erinomaiset edellytykset kehittää Kalevan sisältöjä kaikissa kanavissa, toteaa Kalevan hallituksen puheenjohtaja Taisto Riski .

Kaleva kasvaa voimakkaasti digitaalisissa kanavissa ja tavoittaa verkossa 1,1 miljoona suomalaista joka kuukausi. Digitilaajien määrä kasvoi noin 40 prosenttia vuoden 2019 aikana.

– Olen yhtä aikaa iloinen valinnasta ja murheellinen siitä, että se tarkoittaa lähtöä Kainuusta. Olen viihtynyt Kainuussa erinomaisesti, oppinut paljon uutta ja tavannut osaavia ja mukavia ihmisiä. Erityisesti olen nauttinut kainuulaisesta luonnosta, joka on todella huikea, Keskinen kertoo.

Keskisen mukaan Kalevan päätoimittajuus on kuitenkin monipuolinen näköalapaikka ja ammatillisesti iso harppaus eteenpäin.

– Päätin tarttua tarjoutuneeseen tilaisuuteen. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa niin työtovereita, yhteistyötahoja kuin lukijoita kaikesta viimeisen vuoden aikana kokemastani. Työ jatkuu täydellä teholla Kainuussa huhtikuun lopulle asti, ja Kainuu pysyy varmasti tavalla tai toisella mukana elämässäni senkin jälkeen, Keskinen sanoo.

SLP Kustannus O:yn varatoimitusjohtaja Eetu Heikkilän mukaan yhtiö käynnistää uuden päätoimittajan rekrytoinnin välittömästi.