Sanna Marin on uuden sukupolven rautarouva – Nyt hänestä on tulossa Suomen nuorin pääministeri

Määrätietoisella Sanna Marinilla on ollut poikkeuksellisen johtojohtoinen ura. Antti Rinteen pakkoeron kautta hänestä tulee nuorin pääministeri Suomeen.

Tamperelaisesta Sanna Marinista (sd.) Suomi saa historiansa kaikkien aikojen nuorimman pääministerin. Marin voitti Antti Lindtmanin sdp:n puoluevaltuuston äänestyksessä sunnuntai-iltana täpärästi äänin 32–29.

Pääministeriksi nouseva Marin aikoo ensimmäiseksi ottaa hallituspuolueet koolle, jotta tilanne voidaan käydä läpi. Marin sanoo, että on aika katsoa eteenpäin.

– Paljon työtä on tehtävänä luottamuksen rakentamiseksi. On yhteinen hallitusohjelma, johon olemme sitoutuneet. Se on se liima, joka vie hallitusta eteenpäin.

Uusi hallitus kootaan samoista puolueista kuin Antti Rinteen hallitus. Myös hallitusohjelma pysyy samana. Keskustan puoluevaltuusto vahvisti sunnuntai-illan kokouksessaan puolueen jatkon hallituksessa. Muut hallitukseen tulevat puolueet eli vihreät, vasemmistoliitto ja rkp ovat koolla alkuviikosta.

Vastaehdokastaan , eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania Marin sanoi arvostavansa paljon.

– Antti Lindtman laittoi itsensä likoon. Yhdessä jatkamme tästä ja olemme vahvempia, Marin kuvaili

Ennen äänestystä pitämässään puheessa Marin vetosi puoluevaltuuston jäseniin muistelemalla puheenjohtaja Antti Rinteen sairastumista viime jouluna. Se oli hänelle kova paikka.

– Minulta ei tuolloin kysytty, olenko valmis johtamaan puolueen vaaleihin vai en. En minäkään kysynyt.

Hallituksen taival ei tule olemaan Marinin mukaan helppo, mutta se ei haittaa. Marin sanoi, että neljän vuoden päästä on nähtävä ne teot, joita suomalaisille vaaleissa luvattiin.

Marinille hävinnyt Lindtman kertoi tuloksen selvittyä jatkavansa eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja antavansa tukensa Marinille.

Marin on nyt 34-vuotias. Nuorimman pääministerin titteliä on pitänyt tähän asti lama-Suomen Esko Aho (kesk.), joka nousi pääministeriksi 36-vuotiaana.

Marinilla on takanaan poikkeuksellisen suora ja nousujohteinen ura. Se alkoi Tampereen kaupunginvaltuustosta.

Vuonna 2013 hänet valittiin valtuuston puheenjohtajaksi. Marin oli tuolloin 27-vuotias ja menossa oli vasta hänen ensimmäinen kautensa valtuustossa.

Pian Marin alkoi kerätä julkisuutta napakan puheenjohtajan roolissa. Kun valtuustosali kuumeni ratikkakeskusteluista, puheenjohtaja pani joukot riviin kenttävääpelin tavoin. Sen aikaisia videoita moni katselee edelleen.

Kansa sai myös seurata Marinin ja kokoomuspoliitikko Kimmo Sasin nokittelua useampaan kertaan.

Menestys kuntapolitiikassa ajoi Marinin eduskuntaehdokkaaksi. Hän sai yli 10 000 ääntä vuoden 2015 vaaleissa.

Viime kevään eduskuntavaaleissa Marin nousi äänikuningattareksi. Ääniä ropisi 19 000. Hulppea luku teki hänestä koko puolueen ääniharavan.

Puolueensa puheenjohtajistossa hän on toiminut vuodesta 2014. Uuden tähden syntyminen palkittiin vuonna 2017, jolloin hänet nimitettiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Tämä asema puolueessa oli ratkaiseva, kun puheenjohtaja Antti Rinne joutui viime vuodenvaihteessa sairauslomalle ja kuntoutukseen. Marin pääsi näyttämään kyntensä hänen sijaisenaan.

Ensimmäiset esiintymiset vaalitenteissä olivat hiukan haparoivia, mutta nopeasti Marin oppi oikean tahdin. Tämä näkyi muun muassa siinä, että hän opetteli puhumaan rauhallisemmin.

Moni katsoi Marinin pärjänneen sijaisena hyvin. Osa demariryhmästä oli sitä mieltä, että hän kotiutui rooliinsa vähän liiankin hyvin.

Demariryhmässä elää edelleen erilaisia kuppikuntia. Kahtiajako europarlamenttiin lähteneen Eero Heinäluoman joukkojen ja Rinteen uskollisen kannattajajoukon välillä näkyy.

Marinia pidetään Rinteen opetuslapsena. Tosin tämäkin asetelma on liikahtanut. Ryhmästä kuului jo kevättalvella, että Marin tekee yksinään kovaa politiikkaa.

Rinteen pakkoero siivittikin Marinin päämääräänsä nopeammin kuin oli uskottu.

Marin edustaa puolueessaan vihervasemmistolaista laitaa. Hän on kertonut aiemmin miettineensä nuorena pitkään, mihin puolueeseen liittyisi. Vihreät oli mielessä, mutta lopulta valinta osui demareihin.

Marinia kuvaillaan erittäin kunnianhimoiseksi ja määrätietoiseksi, jopa jääräpäiseksi. Haastatteluissa hän pysyy asialinjalla. Tietynlainen napakkuus puskee ulos asiassa kuin asiassa.

On sanottu, että politiikassa tärkeätä paineensietokykyä häneltä löytyy vaikka muille jakaa.

Jos jokin asia häntä ärsyttää, se näkyy myös ulospäin. Kevyttä small talkia hänen kanssaan on vaikea harrastaa.

Marin on kasvanut sateenkaariperheessä. Tampereella asuvalla Marinilla on avomies ja pieni tytär. Hän on myöntänyt, että ikävoi tytärtään viikolla, kun työ pitää hänet Helsingissä.

Hän on viestittänyt, että perheen ensisijainen koti on Tampereella jatkossakin.

