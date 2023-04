Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) otti Hotelli Presidentin lavan haltuun pop-tähden elkein. Edessä odotti poikkeuksellisen suuri kattaus kansainvälistä mediaa. Sdp:n taktiikka vedota kansalaisten taktiseen äänestämiseen piti puoluetta valokeilassa, mutta hohto himmeni loppuillasta.

– Me olemme kertoneet ihmisille hyvin rehellisesti meidän arvoistamme ja tavoitteistamme. Pitää luottaa siihen, että kansa osaa valita eduskuntaan juuri ne puolueet, jotka he haluavat, Marin sanoi.

– Kaikki hallituspuolueet sdp:tä lukuun ottamatta ovat menettäneet kannatustaan. Se kertoo yleisestä suunnanmuutoksen tarpeesta Kansalaisten viestin on minusta selkeästi luettavissa, Sari Essayah sanoi.

– Jos lopputulos on ennusteen kaltainen, ja jos lopputulos on ennusteen kaltainen, varmasti alkavat porvaripohjaa kasaamaan, Li Andersson.

Eduskuntavaaleista tuli ennennäkemättömän tiukat. Kokoomus, sdp ja perussuomalaiset olivat kaikki aivan viime hetkiin saakka prosenttiyksikön sisällä toisistaan suunnilleen 20 prosentissa.

Ylen kello 21.45 tulosennusteen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset porskuttavat kärjessä, ja sdp putosi kolmanneksi.

Pääsiäisviikolla alkavat hallitusspekulaatiot. Porvarihallituksen ainekset voivat olla kasassa, sillä nykyisen hallituksen kannatus romahti. Kuvat: Mauri Ratilainen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli erittäin tyytyväinen tulokseen. Perussuomalaiset oli vahvassa nousussa varsinaisena vaalipäivänä, kuten aiemmissakin vaaleissa.

Mikä hallituspohjaksi?

Suomalaisten huhtikuinen työviikko alkaa hallituspohjaa spekuloidessa. Pölyn laskeutuessa alkavat tunnustelut tulevan hallituksen kokoonpanosta.

Sdp:n pysyessä vähintään kakkosena sinipunahallitus voisi nostaa päätään. Perussuomalaisten Purra piti selvänä, että puolueella on asiaa hallitukseen vain kokoomuksen kanssa.

– Sosiaalidemokraatit ovat ilmoittaneet, että meidän kanssamme ei hallitukseen lähdetä. Se tarkoittaa että meillä on hallitusmahdollisuuksia yhteen suuntaan eli kokoomuksen suuntaan, Purra sanoi.

Marin toisti sdp:n illan aikana moneen kertaan, kuinka eduskuntavaaleissa on ollut kyse arvoista. Sdp vei vaalikeskustelua siihen suuntaan, että vain sdp:tä äänestämällä saattoi estää porvarihallituksen tai Marinin sanoin "sinimustan hallituksen" syntymisen.

Vihervasemmiston taktisesta äänestämisestä tuli näin ollen näiden selkeä vaalien ilmiö. Se näkyi kaikkein selvimmin Helsingissä, jossa vihreiden äänestäjät pyrkivät omilla äänillään estämään oikeistohallituksen tulon.

Vihreiden lisäksi myös muut pienemmän puolueet näkyvät kärsineen taktisesta ja blokkiutuneesta äänestämisestä.

Suurimpien takana hapanta nurinaa

Pienemmistä puolueista kuului murinaa taktisen äänestämisen vaikutuksista, joka pudotti nykyhallituksen kannatusta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvioi, että jos sdp on suurin puolue, hallituksen muodostamisesta tulee erittäin vaikeaa, koska kaikki sdp:n nykyiset hallituskumppanit ovat häviämässä vaalit.

– Näistä vaaleista haluttiin tehdä pääministerivaalit, vaikka kyseessä ovat eduskuntavaalit. Valitettavasti tässä on käynyt juuri niin, ja se on isojen puolueiden etu, rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi.

Kokoomuksesta tuli eri hallitusyhdistelmiin sopiva keskustaoikeistolainen sovittelija sen jälkeen, kun sdp valitsi kärkikohteekseen perussuomalaiset.

Sdp:n talouslinjaukset voivat sotia pahasti kokoomuksen kireämpää säästöpolitiikkaa vastaan. Politiikka on kuitenkin mahdollisuuksien taidetta, joten vaalien jälkeen perinteinen suomalainen kompromissilinja on todennäköisesti taas arvossaan.

Sanna Marin ja Petteri Orpo saattavat mahtua samaan sinipunahallitukseen, vaikka etenkin talouslinjasta onkin ollut eripuraa.

Kuvaavaa on, että Sanna Marin, kokoomuksen Petteri Orpo ja perussuomalaisten Purra vannoivat kaikki yhteistyön nimiin, kun äänistä oli suunnilleen puolet laskettu.

Hallituspaikka ei ole kohdellut perussuomalaisia kovin hyvin, sillä vuoden 2015 hallitusasema jakoi lopulta puolueen kahtia.

Sdp voitti taktisia ääniä

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen piti näiden vaalien kärkevää kilpailuasetelmaa hyvänä kansanvallan kannalta.

– Nyt on ollut selkeä asetelma. Retoriikka on olut kovaa puolin ja toisin, mutta siinähän ei ole mitään pahaa, että puolueissa on eroja ja nämä erot tulevat esiin vaaleissa, Mäkynen sanoi sdp:n vaalivalvojaisissa.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho näkee sdp:n jakaneen Suomen mustavalkoisesti kahteen leiriin.

– Vasemmiston aggressiivisuus ja sotaisuus on ollut hämmästyttävää.Sanna Marin on vihjannut suoraan, että sieltä tulee fasistihallitus, jos ihmiset eivät äänestä sdp:tä, Halla-aho sanoi.

Keskustan Annika Saarikko oli pettynyt puolueensa menestykseen eduskuntavaaleissa. Kuvat: Mauri Ratilainen

Perussuomalaisten kannatus pysyy vakaana

Siinä kun Marin veti mukaansa kansainvälistä mediaa, perussuomalaisten vaalivalvojaisisten media-aitiossa oli jopa yllättävän hiljaista. Näytti siltä, että hiljaisessa vedessä kala kutee.

Perussuomalaisten kannatus on vakiintunut, ja ihmiset myös uskaltavat sanoa ääneen äänestävänsä perussuomalaisia.

Pitkän uran kansanedustajana ja ministerinä tehnyt Erkki Tuomioja (sd.) arvioi sdp:n vaalivalvojaisissa niin ikään, että kannatuskyselyt pitivät nyt kutinsa harvinaisen hyvin.

– Vaalit ratkeavat yleensä sen voitoksi, joka saa väkensä parhaiten liikkeelle. Nämä ovat demokratian ritareita. Itse olin sekä helpottunut että hieman haikea, kun ei tarvinnut kampanjoida marketeissa ja toreilla, politiikan konkari sanoi.

Illan kääntyessä myöhäisemmäksi näytti siltä, että sdp onnistui tässä melko hyvin.

Toni Viljanmaa