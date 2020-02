Sanoma uskoo, että Alma-kauppa kiihdyttää lehtien digitilaajien kasvua – "Kauppa mahdollistaa investoinnit houkutella nuorempia yleisöjä"

Alma Median Kai Telanne: "Olemme löytäneet hyvän media-alaa tuntevan ostajan, jolla on resurssit turvata alueellisen medialiiketoiminnan elinkaari ja kehittyminen." Kilpailuviranomainen tutkii vielä kaupan.

Mediayhtiö Sanoma ostaa Alma Median aluelehtiä kustantavan Alma Media Kustannus Oy:n. Yhtiö kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla ja Länsi- ja Keski-Suomessa.

Velaton kauppahinta on noin 115 miljoonaa euroa. Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja Tampereella. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Sanoman mukaan ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 99 miljoonaa euroa.

– Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman nykyistä uutismediatarjontaa. Ostettavassa liiketoiminnassa oli vuoden 2020 alussa 365 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna), joista tulee Sanoma-konsernin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun, Sanoma kertoo tiedotteessaan.

Alma Median Aamulehti ja Satakunnan Kansa ovat Lännen Median osakaslehtiä. Alma Media Kustannuksen omistamat Lännen Median osakkeet siirtyvät kaupan toteutuessa Sanomalle ja toiminta jatkuu sopimuksen mukaisesti.

Sanoma: Kauppa kiihdyttää digitilaajien kasvua

Sanoman mukaan nykyistä liiketoimintaa täydentävä ja synergioita tuova yrityskauppa on merkittävä investointi Sanoman uutismedioiden digitaalisen tilaajamäärän kasvattamiseen. Kauppa on Sanoman mukaan investointi myös kotimaisen, riippumattoman, journalismin digitaaliseen tulevaisuuteen.

– Kauppa mahdollistaa investoinnit myös nuorempia yleisöjä houkuttelevien digituotteiden kehittämiseen ja kiihdyttää siten digitaalisen tilaajamäärän kasvua.

Sanoma kertoo, että ostettavilla lehdillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Noin 14 prosenttia tilauksista oli puhtaasti digitaalisia, kun vastaava osuus Helsingin Sanomilla on 27 prosenttia.

Sanoman mukaan kaupan myötä syntyy tuoteportfolio, jonka riippumattomat ja menestyvät uutisbrändit jatkavat omien päätoimittajiensa johdolla, mikä varmistaa kotimaisen median moniäänisyyden säilymisen myös jatkossa.

– Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman olemassa olevaa uutisliiketoimintaa; Alma Median ostettavat lehdet ovat vahvimmillaan paikallisuutisissa kun taas Sanoman vahvuus on valtakunnallisissa ja kansainvälisissä uutis- ja featuresisällössä. Yrityskaupan myötä yhteisten ja tukitoimintojen tehokkuus paranee, mikä mahdollistaa digikehitykseen tehtäävät investoinnit.

– Alma Median alueellisilla sanomalehdillä on vahvat brändit ja tiiviit asiakassuhteet alueillaan, ja ne täydentävät erinomaisesti Sanoma Media Finlandin uutistarjoomaa. Tämä on vahva perusta, jonka päälle rakentaa. Uskomme, että Helsingin Sanomien viimeaikaiset opit ja kokemus voivat auttaa entisestään vahvistamaan digitaalisten palvelujen käyttöä ja kehitystä ja tavoittamaan myös erityisesti nuorempia yleisöjä kaikilla alueilla. Jakamalla resursseja ja parhaita käytäntöjä voimme yhdessä kehittää lukijoille entistä houkuttelevampia digituotteita ja samalla vahvistaa painettua lehteä, jolla on jatkossakin merkittävä rooli mediankäytössä, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta .

Alma Media terävöittää strategiaansa digiin

Alma Media kirjaa kaupasta arviolta 58 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutuessa arviolta vuoden 2020 aikana.

Myytäviin liiketoimintoihin kuuluvat alueelliset mediat Aamulehti ja Satakunnan Kansa sekä paikallismediat Janakkalan Sanomat, Jämsän Seutu, Kankaanpään Seutu, KMV-Lehti, Nokian Uutiset, Rannikkoseutu, Suur-Keuruu, Merikarvia-Lehti, Sydän-Satakunta, Tyrvään Sanomat, Valkeakosken Sanomat, Jokilaakso ja Vekkari sekä Alma Manun painoliiketoiminta.

Alma Media kertoo tiedotteessaan, että kaupan myötä digitaalisen liiketoiminnan osuus Alma Median liikevaihdosta nousee noin 67 prosenttiin. Yhtiön riippuvuus laskevasta painetusta mediasta pienenee merkittävästi ja siihen sitoutuva pääoma vähenee.

– Terävöitämme strategiaamme ja keskitymme erityisesti digiliiketoimintojemme kehittämiseen, kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Suomessa keskitymme valtakunnallisiin medioihin ja digitaalisiin palveluihin, digitaalisiin mainos- ja markkinointiratkaisuihin sekä maksullisiin digisisältöihin, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne sanoo.

– Kauppa vahvistaa tasettamme ja saamme lisää resursseja uusiin liiketoiminta-avauksiin sekä yritysjärjestelyihin. Olemme löytäneet hyvän media-alaa tuntevan ostajan, jolla on resurssit turvata alueellisen medialiiketoiminnan elinkaari ja kehittyminen.