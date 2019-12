Sarja sikailevista miljonääreistä on järkyttävä – ohjaajan mukaan sarja perustuu oikeisiin ihmisiin

Exit

★★★ Sarja on herättänyt jo Ruotsissa ja kotimaassaan Norjassa järkytystä ja pahennusta. Ohjelman alussa on aiheellisesti varoitus, että sisältö voi järkyttää herkimpiä.

Exitissä seurataan neljää oslolaista pörssimiljonääriä ja heidän dekandenttia kaksoiselämäänsä. Hehän ovat suoranaisia sikoja: valehtelevia, empatiakyvyttömiä, omahyväisiä, narsistisia sovinisteja.

Kun sata miljoonaa on saavutettu ennen 30 ikävuotta, iskee tyhjyys.

Viihdyttääkseen itseään miehet pitävät irstaita kokaiinibileitä. Holtiton sekoilu näyttää olevan elämän tarkoitus. He ovat aviomiehiä ja perheenisiä, mutta aitoihin ihmissuhteisiin he eivät pysty. Vaimot ovat vain kulissin vuoksi ja lapset rasittavat heitä, joten au pairit saavat hoitaa heidät.

Ohjaajan mukaan yli puolet on totta

Ohjaaja on kertonut, että sarja perustuu oikeisiin ihmisiin. Hän on haastatellut neljää finanssimaailman ihmistä, jotka ovat kertoneet tarinansa. Ohjaajan mukaan yli puolet sarjasta on täyttä totta.

Meininki on hyvin kärjekästä ja liioiteltua. Välillä kuvaus menee pelkäksi kokaiininvetämiseksi, vaikka aineksia olisi syvemmille moraalisille ja yhteiskunnallisille tutkinnoille.

Suomessa meno on toivon mukaan maltillisempaa, mutta mieleen tulee aikaisemmin tänä vuonna julkistettu tutkimus, jossa superrikkaiden arvojen kovuus yllätti tutkijat.

