Sarjakuristaja vakuutteli hovioikeudelle, ettei seksityöläisen surma liittynyt hänen kuristamisfetissiinsä - Olin että turpa kiinni lutka ja otin kurkusta kiinni

Seksityöläisen murhasta syytetty sarjakuristaja Michael Penttilä pääsi ääneen Helsingin hovioikeudessa keskiviikkona iltapäivällä. Penttilä pysyy edelleen tarinassaan siitä, että prostituoidun surma ei liittynyt millään tavalla hänen kuristamistarpeeseensa.

– Se ei liittynyt seksuaaliseen kiinnostukseen, olin niin raivostunut sille naiselle. Mulla on kiinnostuksen aiheena hengityksen kontrollointi aktin aikana. Henkirikokset eivät kuulu mun seksuaaliseen kiinnostukseen, Penttilä kuvaili hovioikeudelle keskiviikkona.

Penttilä kertoi menneensä naisen asuntoon ostamaan intiimihierontapalvelua tai muuta erikoispalvelua.

Penttilä kuvaili hovioikeudelle laveasti, miten kulki naisen perässä tämän asuntoon ja riisui aurinkolasinsa eteisen piirongin päälle. Penttilän mukaan nainen tunnisti hänet tämän jälkeen ja alkoi huutaen nimitellä häntä "sarjakuristajaksi" ja "friikiksi".

– Mulla meni täysin kontrolli. Olin että turpa kiinni lutka. Mä otin sitä kurkusta kiinni ja aloin kuristaa. Mä en osannut arvioida omia voimia, kauhea viha oli päällä. Sitten nainen alkoi vaipua lattialle, mä puristin sitä kaulasta.

Penttilän tarina jatkui yksityiskohtaisena kuvailuna kuristamisen etenemisestä. Epäloogisesti Penttilä kuvaili, ettei sinertyneen naisen korinaa kuunnellessaan enää tiennyt, oliko tämä hengissä vai ei.

Hän kertoi kietoneensa tässä vaiheessa vielä sukkahousut naisen kaulan ympärille.

– Se korina kammotti mua ja olin jotenkin niin raivoissani. Ja tuli mieleen kaikki ne lehtijutut musta, Penttilä sanoi.

Pentillä kuvaili, kuinka taputteli uhria kasvoihin ja otti tätä kainaloista kiinni. Viimeisen korahduksen kuultuaan Penttilä kertoi menneensä aivan lukkoon ja ryhtyneensä harkitsemaan itsemurhaa.

– Mä ajattelin, että ei helvetti, viimeisestä henkirikoksesta 25 vuotta mennyt ja taas tuli tämmöinen.

"Surma ei liittynyt fetissiin"

Penttilä selvitti laveasti oikeudelle, miten aiemmin julkaistut lehtijutut hänen tuoreimmasta rikosepäilystään olivat pilanneet hänen elämänsä. Penttilän mukaan kaikki Helsingissä vaikuttivat tunnistavan hänet.

Lehtijutut liittyivät rikosepäilyyn, jonka takia Penttilä vangittiin keväällä 2017 muutama kuukausi vapautumisensa jälkeen. Penttilää epäiltiin suunnitelmista kohdistaa väkivaltaa 17-vuotiaaseen helsinkiläistyttöön.

Hovioikeus tuomitsi Penttilän keväällä 2018 kyseisestä rikoksesta kahden ja puolen vuoden vankeuteen. Penttilä pitää kyseistä rikostapausta täysin "feikkijuttuna".

Penttilä painotti, ettei seksityöläisen surmaan liittynyt hänen kuristamisfetissiinsä.

– Eihän mulla ollut asusteita päällä eikä hanskoja, Penttilä vakuutteli.

Penttilä kertoi, kuinka meni naisen kuoleman jälkeen jonkinlaiseen "lukkotilaan".

– Mua hirvitti sen naisen kasvot, mä en pystynyt katsomaan niitä. Heijasin sen sängyn alle, että kasvot menivät piiloon. Halusin ne kasvot piiloon. Mielessä sanoin vielä, että anteeksi.

Penttilän mukaan hänen lukkotilansa muisti samanlaista olotilaa kuin olisi polttanut vahvaa pilveä. Penttilä kertoi miten jäi "samanlaiseen pakettiin". Hän makoili hetken naisen sängyllä ja siirtyi sen jälkeen olohuoneen sohvalle makaamaan tuntikausiksi.

– Mä haahuilin siellä kaksi vuorokautta. Hyvin paljon makoilin siellä. Meinasin tehdä itsemurhan samoilla sukkahousuilla, joilla kuristin naista.

Hän kertoo pelänneensä ihmisten reaktiota, kun henkirikos tulisi ihmisten tietoon.

– Mulla oli huono olo sen jutun jälkeen, koska tiesin, että Helsinki täynnä kameroita. Mä odotin joka päivä vaan poliisin tuloa, ja sitten ne tulikin.

Nahkahansikasmies

Penttilä haluaa mielentilatutkimukseen. Hänen mukaansa seksityöläisen surma eroaa hänen aiemmista henkirikoksistaan siinä, että nyt hän oli selvinpäin.

– Mä en ollut sekakäytöstä sekaisin, mä olin sekaisin raivosta, Penttilä sanoi.

Penttilä kertoi oikeudelle olleensa kiinnostunut nahkavaatteista teini-iästä lähtien. Sadomasokismista hän kiinnostui 90-luvun alussa.

– Tykkään olla alistettu ja alistaa, mutta ei se mun elämää ole täysin hallinnut.

Penttilä kiistää, että olisi siivonnut asuntoa.

Syyttäjä esitti prostituoidun surmaa koskevassa hovioikeudenkäynnissä uuden todisteen: kuristussolmuun jääneen narun. Naru löytyi tyynyn alta surmatun naisen asunnosta.

Asunnosta löytyi myös nahkahanskat. Syyttäjän mukaan sarjakuristaja käytti kuristaessaan mahdollisesti nahkahanskoja.

– Hän on itse kertonut, että hänellä on nahkafetissi. Hän käyttänyt nahkahanskoja ennenkin kuristaessaan, syyttäjä Eija Velitski kuvaili oikeudelle.

Syyttäjän mukaan siivoamisen lisäksi myös hansikkaiden käyttö on mahdollistanut sen, ettei asunnosta ole löytynyt juurikaan dna-jälkiä.

– Hän on pyrkinyt hävittämään kaikki jäljet liittyen uhrin kuolemaan, mikä osoittaa teon suunnitelmallisuutta. Se, ettei dna:ta löydy on näyttö.

Kuristaminen voinut kestää pitkään

Helsingin hovioikeus ryhtyi keskiviikkoaamuna ratkomaan sitä, kuoliko sarjakuristaja Michael Penttilän, 53, tuorein naisuhri tapon vai murhan seurauksena. Penttilä myöntää tapon mutta kiistä murhan.

Rikos tapahtui vuosi sitten huhtikuussa helsinkiläisen seksityöläisen kotona, jonne Penttilä meni kertomuksensa mukaan ostamaan intiimihierontapalvelua. Käräjäoikeus katsoi teon murhaksi viime vuonna.

Oikeus katsoi todisteena pätkän seksuaaliväkivaltavideosta, jonka Penttilä katsoi kaksi päivää ennen tekoa. Penttilä on kuvaillut käyttäytyneensä uhrinsa kuristamisen jälkeen samalla tavalla kuin videon kuristaja käyttäytyy: roikotellut uhrin velttoja käsiä ja taputellut poskille.

– Tällä tekotavalla kuristaminen voi kestää loputtomasti, mikäli uhria välillä hapetetaan. Teko on voinut kestää vaikka kaksi vuorokautta, Velitski kuvaili oikeudelle.

Puolustuksen mukaan Penttilän uhriksi joutuneen seksityöläisen kaulan alueen vammat olivat niin vakavat, että teko oli tapahtunut äkisti eikä vähitellen.

– Totta, vammat olivat hyvin vakavia. Mutta on eri asia, syntyivätkö ne kaikki kuolemaan johtanen kuristamisen aikana, syyttäjä Eija Velitski totesi.

Puolustus pyytää mielentilatutkimusta

Puolustus pyytää oikeutta määräämään Penttilän mielentilatutkimukseen.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin, ettei Penttilän teon aikaista mielentilaa tarvitse selvittää. Käräjäoikeuden mukaan Penttilällä ei ollut muuta syytä tappaa naista kuin "kuristusvimma".'

Penttilä myöntää henkirikoksen, mutta hänen mielestään kyseessä ei ole murha vaan pikaistuksissa tehty tappo.

Penttilän mukaan hän meni paniikkiin, kun nainen tunnisti hänen asunnossa ja alkoi huutaa nimittäen Penttilää "sarjakuristajaksi" ja "friikiksi". Penttilän mukaan hän alkoi kuristaa naista tästä syystä ensin käsin, ja sitten lipaston päältä löytyneillä sukkahousuilla.

– Penttilä hakenut töitä ja opiskelupaikkaa ja todennut senkin, että hänen mahdollisuudet elää tässä yhteiskunnassa normaalia elämää ovat melko heikot, puolustusasianajaja Kari Eriksson kuvaili oikeudelle.

– Varmasti se paine, missä Penttilä on elänyt, on vaikuttanut siihen, että Penttilä on toiminut tässä tilanteessa harkitsemattomasti.

Tekonsa jälkeen Penttilä kertoi levänneensä kymmenisen minuuttia makuuhuoneessa sängyllä.

Tämän jälkeen Penttilä kertoi todenneensa naisen kuolleeksi, jonka jälkeen häntä alkoi hirvittää ja hän piilotti naisen sängyn alle. Penttilä väittää menneensä lukkoon, jonka takia hän ei pystynyt poistumaan asunnosta vaan jäi oleilemaan sinne.

Syyttäjä pitää tekoa suunnitelmallisena

Syyttäjän mukaan Penttilä hankki tekoa varten puhelimen ja prepaid-liittymän salatakseen oikean henkilöllisyytensä.

Sovittuaan tapaamisesta Penttilä meni naisen asunnolle. Siellä hän syyttäjän mukaan kuristi naisen kuoliaaksi jossakin kohtaa 31 tunnin aikana kaksin käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla. Hengenmenetykseen johtanut kuristaminen kesti vähintään 6–8 minuuttia.

– Jossakin vaiheessa uhri menetti henkensä. Sitä kuinka kauan koko tapahtuma on kestänyt, emme saa koskaan tietää. Ja siitä, mitä kaikkea asunnossa on tapahtunut ennen kuolemaa, siitä uhri ei ole enää kertomassa, sanoi syyttäjä Eija Velitski hovioikeudessa.

Tämän jälkeen Penttilä piilotti naisen ruumiin sängyn alle. Hän oleskeli teon jälkeen asunnossa kaksi vuorokautta ja siivosi huolellisesti jälkiään.

Kolme muutakin henkirikosta

Penttilä on nelinkertainen henkirikollinen. Myös kaikki aiemmat teot ovat tapahtuneet kuristamalla. Kaikki Penttilän uhrit ovat naispuolisia.

Ensimmäinen henkirikos tapahtui vuonna 1985, jolloin Penttilä kuristi oman äitinsä. Seuraavaksi uhriksi joutuivat kaksi 12-vuotiasta tyttöä, joista toisen Penttilä kuristi kuoliaaksi. Toiselle tytöistä Penttilä teki seksuaaliväkivaltaa, jonka jälkeen tyttö onnistui pakenemaan miehen kynsistä.

Kolmannella kerralla uhriksi joutui baarituttavuus vuonna 1993. Tällöin Penttilä kuristi 42-vuotiaan naisen kuoliaaksi.

Penttilä kiisti baarituttavansa surmaamisen käräjäoikeudessa, mutta tunnusti teon käsittelyn jälkeen. Penttilän mukaan kyseessä oli kuitenkin sadomasokistisen seksin yhteydessä tapahtunut vahinko.

Penttilä vapautui vankilasta vuoden 2016 joulukuussa. Jo vuoden 2017 keväällä poliisi vaati hänen vangitsemistaan Penttilän naapurissa asuvaan 17-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta henkirikossuunnitelmasta. Hovioikeus tuomitsi Penttilän 2018 törkeästä terveyteen ja henkeen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Näiden lisäksi Penttilä on syyllistynyt lukuisiin muihin kuristamalla tehtyihin väkivallantekoihin, joihin on liittynyt seksuaalinen motiivi.

Ennen seksityöläisen murhaa Penttilän vakavin tuomio on annettu taposta.

Penttilä on vaihtanut nimeään kahdesti. Hän syntyi Jukka Lindholmina, vaihtoi nimensä myöhemmin Michael Pentholmiksi ja sittemmin sukunimensä Penttiläksi.

Seksityöläisen murhan käsittely Helsingin hovioikeudessa jatkuu torstaina. Hovioikeus antaa asiasta ratkaisunsa myöhemmin tänä vuonna.