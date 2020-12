Kotimaa

Sarviuutetta impotenssiin ja UV-superlinssit silmille – poron huimia supervoimia himoitaan lääketeollisuudessa myös ihmiskäyttöön

Julkaistu: 24.12.2020 klo 7:00

Poro on ainoa nisäkäs, joka näkee ultraviolettivaloa. Se myös haistaa jäkälän jopa metrisen hangen alta. Sen arktisia erityisominaisuuksia himoitaan lääketeollisuudessa. Mutta tiesitkö, että Petteri Punakuono on oikeasti Pipsa, sillä vain tyttöporoilla on jouluna sarvet?