Kotimaa

''Sateen jälkeen tulee toivottavasti sateenkaari'' – Helsinki Pride kerää vähitellen värikästä väkeä kaduille ja puistoihin, mutta sää saa monet jäämään nettiin

Julkaistu: 12.9.2020 klo 16:49

Kela on ensimmäistä kertaa näkyvästi esillä tapahtumassa. Vuosi sitten perustetussa omassa sateenkaariverkostossa on jo 54 jäsentä. Myös kirkko ja vihreät olivat mukana puolenpäivän jälkeen kokoontuneissa ryhmissä. Suorana lähetettävä konsertti on alkanut juuri kello 16.