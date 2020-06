Saudi-Arabia kielsi ulkomaalaisten pääsyn maahan pyhiinvaellukselle

Saudi-Arabia ilmoitti myöhään maanantaina estävänsä ulkomaalaisten pyhiinvaeltajien saapumisen maahan tänä vuonna koronaviruksen vuoksi. Mekkaan pyhiinvaellukselle pääsee vain rajattu määrä Saudi-Arabian kansalaisia ja heitä pidetään eristyksissä muista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta modernina aikana, kun maailman muslimit eivät pääse pyhiinvaellukselle Mekkaan. Pyhiinvaellus sinne on jokaisen islaminuskoisen velvollisuus, joka pitää tehdä ainakin kerran elämässä.

Pyhiinvaellusta eli hajjia valvova ministeriö ilmoitti, että päätös pyhiinvaelluksen rajoittamisesta tehdään islaminuskon ihmiselämää suojelevien opetusten mukaisesti.

Tartuntojen määrä yhä nousussa

Koronavirustapausten määrä Saudi-Arabiassa on ylittänyt 160 000 rajan, covid-19-tautiin on kuollut runsaat 1 300 ihmistä. Uusien tartuntojen määrä on noussut viimeisten kahden viikon aikana.

Vuosittain islamin pyhimmissä kaupungeissa Mekassa ja Medinassa käy noin 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa viikon pituisella matkalla. Virallisten tilastojen mukaan maa ansaitsee noin 12 miljardia dollaria vuodessa pyhiinvaelluksesta, johon kuuluu myös ympäri vuoden jatkuva pyhiinvaellus nimeltä umrah.

Kuningaskunta pysäytti kansainväliset lennot maahan maaliskuussa kehottaen pyhiinvaellusta aikovia toistaiseksi pidättäytymään matkasta. Myös umrah-matkat on toistaiseksi keskeytetty.

Aiemmin tässä kuussa Malesia ja Indonesia kielsivät kansalaisiaan matkustamasta Saudi-Arabiaan pyhiinvaellukselle koronavirusvaaran vuoksi.