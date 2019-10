Savon ammattiopiston tiloihin hyökättiin - paikalla olleen mukaan nuori mies alkoi huitoa muita pitkällä miekalla

Poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni. Kauppakeskus on eristetty, mutta ulkopuolisille ei pitäisi olla vaaraa.

Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneessa väkivallanteossa yksi ihminen on kuollut ja kymmenen loukkaantunut, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä. Kaksi loukkaantumisista on vakavia.

Poliisin mukaan yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä.

Kuopion yliopistoon sairaalaan annettiin tilanteesta suuronnettomuushälytys, joka purettiin kahden jälkeen iltapäivällä.

Hyökkäys tapahtui ammattiopiston väistötiloissa, jotka sijaitsevat kauppakeskus Hermanissa. Yhtä loukkaantunutta auttanut varaosamyyjä Roosa Kokkonen läheisestä autohuoltoliikkeestä kertoo STT:lle, että silminnäkijöiden mukaan koulussa opiskellut nuori mies tuli koulun tiloihin, kaivoi mukana olleesta pussista miekan ja alkoi huitoa ihmisiä miekalla.

- En nähnyt itse teräasetta, mutta oppilaat kertoivat, että kyseessä oli pitkä miekka. Miespuolinen henkilö oli tullut luokkaan ihan normaalisti ja hänellä oli ollut tällainen kuljetuspussi. Joku oli kysynyt, että mikä sinulla on siellä. Hän oli avannut pussin ja alkanut huitomaan miekalla siellä luokassa, Kokkonen sanoo.

Kokkonen havahtui tilanteeseen kuultuaan avunhuutoja.

- Rakennusta yhdistää pitkä käytävä, mikä menee koko rakennuksen läpi. Sieltä juoksi meidän liiketilaa kohti suuri määrä ihmisiä. Toisessa päässä sijaitsee oppilaitos.

Yksi juosseista oli opettaja, jolla oli syvä viiltohaava kädessä.

- Ajattelin, että herranjestas, että jotain on nyt sattunut täällä. Kuljetin hänet wc-tiloihin, että puristan sitä haavaa. Autoin sitä opettajaa niin, että laitoin hänet istumaan ja otin niin paljon paperia ja sideharsoa ja pitelin hänen kättä sydämen yläpuolella, Kokkonen sanoo.

Poliisi käytti välikohtauksessa ampuma-asetta. Poliisi on ottanut paikalta yhden henkilön kiinni.

Poliisin mukaan loukkaantuneet on evakuoitu paikalta, eikä välikohtauksesta katsota toistaiseksi olevan vaaraa ulkopuolisille. Kuopiossa on liikkunut huhuja Petosen alueella liikkuvasta aseistautuneesta henkilöstä, mutta poliisin mukaan ne eivät pidä paikkaansa.

Savon Sanomien tietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona puolilta päivin.

Lehti kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja. Poliisi tarkistaa edelleen rakennusta ja on eristänyt kauppakeskuksen.

Ylen mukaan Savon koulutuskuntayhtymä on järjestänyt kriisikokouksen. Ylen haastattelemien silminnäkijöiden mukaan väkivallantekijä käytti teräasetta. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa.

Poliisi aikoo järjestää tiedotustilaisuuden Kuopion pääpoliisiasemalla klo 17. Sairaala pitää oman tiedotustilaisuuden myöhemmin.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vastataan omaisten tiedusteluihin numerossa 017 172 000.

Hermanissa sijaitsee Savon ammattiopiston liiketalouden koulutus. Savon ammattiopistoa pyörittävän Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, että kyseessä on väistötilaratkaisu.

- Tämä tänään tullut hälytys koskee nimenomaan oppilaitostamme. Se on kahdessa kerroksessa toimiva oppimisympäristö. Meillä on siellä sekä nuoriso- että aikuisasteen opiskelijoita. Nuorimmat ovat peruskoulun jälkeen tulleita ja sitten on ihan aikuisopiskelijoita.

Helven mukaan paikassa opiskelee noin 600 henkilöä, joista kaikki eivät ole olleet tänään paikalla. Hän ei kommentoi tapahtumia enempää, sillä asian tiedotusvastuu on poliisilla.

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

#poliisi käytti ampuma-asetta #Kuopio n Hermannin välikohtauksessa. Loukkaantuneet on evakuoitu, poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Tiloja tarkastetaan edelleen. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) October 1, 2019

Ilkka -lehti kertoo, että samaan aikaan Kuopion välikohtauksen kanssa Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella on lukittu kolmen koulun ovet varotoimenpiteenä, koska kaupungilla on nähty tummiin pukeutunut kommandopipoinen henkilö.

Pohjanmaan poliisista kerrotaan lehdelle, että paikalla on useampi poliisioperaatio.