Scandic Hotels lomauttaa henkilöstöään – taustalla ennennäkemättömän suuri muutos varaustilanteessa. Yt-neuvottelut koskivat myös Hotelli Scandic Kajanusta Kajaanissa.

Scandic Hotels Oy:ssa on käyty yt-neuvottelut, joiden tuloksena hotelliketju pyrkii vastaamaan kysynnän vähentymiseen ensisijaisesti esimerkiksi työvuoro-, vapaapäivä- tai vuosilomajärjestelyin.

Yt-neuvottelut koskivat myös Kajaanin Hotelli Kajanusta, joka kuuluu Scandic-ketjuun.

Lisäksi tarvitaan lomautuksia. Lomautustarve ja lomautusten pituus vaihtelee yksiköstä ja työtehtävästä riippuen. Enintään lomautukset kestävät 90 päivää ja ovat kokoaikaisia tai osa-aikaisia riippuen yksiköstä sekä kysynnän määrästä.

Yt-neuvotteluihin päädyttiin, koska maaliskuun alusta lähtien varaukset hotelleissa ovat laskeneet rajusti koronavarotoimien lisääntymisen seurauksena.

Scandic Hotels Oy operoi tällä hetkellä Suomessa 68 hotellia 30 paikkakunnalla. Hotelleissa sekä tukitoiminnoissatyöskentelee kaikkiaan noin 2 000 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat niin työntekijöitä, esimiehiä kuin johtoakin.

– Koronavirus COVID-19 on aiheuttanut lyhyessä ajassa ennennäkemättömän muutoksen varaustilanteeseemme. Tilanne on vakava ja meidän on kaikin mahdollisin keinoin reagoitava ja sopeutettava kustannuksia ja investointeja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo lehdistötiedotteessa Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö .