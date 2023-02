Seinätikkaat ja muut vesikaton kulkureitit – nämä asiat tulee olla kunnossa, jotta nuohous ja muut huoltotyöt sujuvat turvallisesti

Useimpien pientalojen vesikatoilla on säännöllisiä huoltotoimenpiteitä vaativia kohteita, kuten savupiippuja tai ilmanvaihtokanavia. Rakennusmääräysten mukaan tällaisiin kohteisiin on järjestettävä kiinteä kulkureitti, mikä käytännössä tarkoittaa kiinteiden seinätikkaiden, lapetikkaiden ja kattosiltojen asentamista rakennuksen katolle. Esittelemme alla nämä kyseiset tuotteet ja kerromme tärkeimmät huomioitavat asiat kulkureittien huoltoon ja ylläpitoon, jotta ne säilyvät turvallisina jopa vuosikymmenten ajan.

Seinätikkaat

Kiinteitä seinätikkaita käytetään noustessa maasta rakennuksen vesikatolle. Seinätikkaat ovat pakollinen varuste kaikissa rakennuksissa, joissa on säännöllistä huoltoa vaativia kohteita vesikatolla, kuten savupiippu. Mikäli nousutaso (vesikaton reuna) on yli 9 metrin korkeudessa maantasosta, on seinätikas varustettava putoamissuojaimilla, eli käytännössä nousukiskolla tai selkäkaarella. Seinätikkaat mitoitetaan siten, että tikkaan ylin askelma sijaitsee ± 100 mm räystään tai muun nousutason korkeudelta. Alin askelma 1000–1200 mm korkeudessa maasta tai muusta nousutasosta.

Lapetikkaat

Mikäli seinätikkaat on asennettu rakennuksen lappeen puolelle ja kyseessä on harja- tai pulpettikattoinen rakennus, jatketaan kulkureittiä seinätikkaalta lapetikkaalle siten, että seinätikkaan yläkaaret kiinnitetään lapetikkaan sivupaarteisiin.

Mikäli katon kaltevuus on alle 7° (1:8), ei lapetikkaita tai kattosiltoja tarvita, vaan katolla voidaan useimmiten liikkua turvallisesti ilmankin niitä. Tällöin seinätikkaan yläkaaret suositellaan tuotavaksi takaisin tikasrunkoon käyttämällä yläkaaren tukikaaria, jolloin vältytään tekemästä turhia reikiä katteeseen.

Kattosilta

Kun lapetikkaalla kuljetaan lapetta ylös harjalle päin, vastaavasti kattosillalla liikutaan lappeella sivuttaissuunnassa. Mikäli seinätikas asennetaan rakennuksen päätyyn (suositus), jatketaan kulkureittiä seinätikkaalta suoraan kattosillalle. Seinätikkaan kaaret kiinnitetään kattosiltaan, jotta ne pysyvät tukevasti paikallaan. Mikäli savupiippu tai muu huolettava kohde ei sijaitse samassa linjassa kattosillan kanssa, tulee kulkureittiä täydentää lapetikkaalla.

Kulkureittien rakentaminen eri komponenteista

Kuten oheisesta kuvasta näkyy, voidaan kulkureittejä rakentaa talon katolle vapaasti käyttäen erilaisia lapetikkaan ja kattosillan yhdistelmiä. Tässä esimerkkitapauksessa rakennuksessa on kaksi savupiippua, joita molempia on päästävä nuohoamaan. Oleellista on se, että huollettavat kohteet, tikkaat ja kattosillat ovat enintään 300 mm siirtymän päässä toisistaan. Vesikaton kulkureittejä koskeviin määräyksiin voit tutustua täällä .

Kulkureittien ylläpito ja huolto

Katon kulkureittien turvallisuuden varmistamiseksi niiden kunto ja kiinnitykset on syytä tarkistaa vuosittain:

- Runsaslumisten talvien vuoksi tärkeintä on huolehtia talvisin lumen puhdistamisesta katolta. Mikäli näin ei tehdä, saattavat lumimassat rasittaa katon kulkuteitä liian suurella voimalla, erityisessä vaarassa ovat lapetikkaat sekä seinätikkaiden yläkaaret, mikäli seinätikkaat on asennettu rakennuksen päädyn sijaan lappeen puolelle.

- Kiinnitysruuvien- ja pulttien kireys ja lujuus seinässä ja katossa on tarkistettava kerran vuodessa. Mikäli pultit ovat irti tai löysällä, tulee ne kiristää tai tarvittaessa uusia kokonaan.

- Katolle asennetut lapetikkaat ja kattosillat on puhdistettava joka kevät irtolehdistä ja muista roskista. Mikäli tuotteet on kiinnitetty katteen läpi pulteilla, on kolmen vuoden välein tarkistettava kiinnikkeen ja katteen väliin asetetun tiivisteen kunto. Mikäli tiiviste on haljennut, pirstoutunut tai irronnut, on tiiviste uusittava tai kiinnikeraudan reiät kitattava ulkokäyttöön soveltuvalla elastisella massalla.

- Mikäli tuotteisiin on ilmaantunut pintavaurioita, voidaan jäljet paikkamaalata ulkokäyttöön soveltuvalla värillisellä paikkamaalilla. Sinkittyjen tuotteiden pintavauriot voidaan maalata hopeamaalilla.

Mistä tuotteet vesikaton kulkureitteihin voi hankkia, ja miten?

Seinätikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja muut kattoturvatuotteet on mahdollista tilata valmiiksi paikalleen asennettuna tai vaihtoehtoisesti ne voi hankkia tarvikkeena ja hoitaa asennuksen itse. Asennuksia hoitaa useat eri asennusliikkeet ympäri maan, tarvikkeet taas on helpointa hankkia verkosta, sillä tällöin suurikokoisille ja pitkille tarvikkeille saa tilattua kuljetuksen suoraan kotipihaan. Katemateriaalikohtaisten kiinnikkeiden ja selkeiden asennusohjeiden ansiosta itse asentaminen on varsin suoraviivaista, mutta korkealla työskennellessä on tärkeää huolehtia asianmukaisesta putoamissuojauksesta.

Kouruset Oy:n verkkokauppa on Suomen suosituin sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden verkkokauppa, joka palvelee asiakkaitaan 30 vuoden kokemuksella. Löydät tarjonnasta laajan valikoiman kotimaisia ja kaikki rakentamisen vaatimukset täyttäviä laatutuotteita. Täyden valikoiman oma varastomme mahdollistaa nopeat toimitukset niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille, jopa saman arkipäivän aikana.