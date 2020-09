Sekoilua luvassa Kainuussakin Tempparit-tyyliin – sarja koukuttaa, vaikkei haluaisi

Temptation Island Suomi

★★★ Tällä kertaa pariskunnat ja sinkut eivät säädä suhteitaan kaukaisella lomasaarella, vaan kahdeksas, korona-ajan kausi on kuvattu kansallisromanttisissa maisemissa Kainuussa.

Tapahtumapaikka on kuitenkin täysin sivuseikka: samanlaista nuorten ihmisten bailausta, mokailua ja sekoilua on luvassa.

Sarja sopii niin kauhistelijoille, tirkistelijöille, samaistujille, myötäeläjille kuin moralisoijillekin.

Suurimpana kysymyksenä katsoessa pyörii päässä, että mikä ihme saa parit menemään saarelle. Alkuhaastatteluissa kaikki vaikuttavat aivan järkeviltä, mutta pian saarelle saavuttua alkaa tapahtua ihan älyvapaita asioita.

Yksi mukana toista kertaa, vaikka joutui viimeksi terapiaan

Julkisuuden kaipuu lienee suurin syy, sillä muuten pitää olla masokisti, jos haluaa testauttaa suhteensa tuollaisissa oloissa kaiken kansan edessä.

Yksi sinkku sanoo, että kaikilta pareilta löytyy jokin ongelma, kun he kerran saarelle tulevat. Sinkkujen tehtävä on kaivaa se esiin – ja käydä kimppuun.

Kaikista kummallisinta on, että mukana on yksi pariskunta jo toista kertaa. Edellisellä kerralla he päätyivät eroon, mutta taas ollaan yhdessä – ja saaressa. Hirvittää, sillä viimeksi toinen joutui terapiaan. Vaikka hän olisi vahvistunut, tämä on kyllä leikkiä tulen kanssa.

Ainakin yksi pari on ihan varma, että suhde kestää ja he selviytyvät kolmesta viikosta kunnialla.

Koukuttavastihan tämä on rakennettu, siitä ei pääse mihinkään. En halua kiinnostua, mutta kiinnostun silti.

Nelonen 30.9. klo 21.00