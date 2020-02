Seksikauppaa omasta halusta vai trauman vuoksi? – Brittidokumentissa seurataan kolmea eri-ikäistä naista, jotka kauppaavat seksipalvelujaan netin avulla

Theroux ja seksikauppaa kotona

★★★★ Brittiläisellä Louis Theroux'lla on taito mennä dokumenteissaan arjen tasolle ja laittaa myös itsensä likoon. Hän perehtyy aiheisiinsa huolella ja hienovaraisella intensiteetillä, joka tuntuu kaikenlaisen tosi-tv:n ja heppoisten tirkistelydokumenttien seassa jo harvinaislaatuiselta.

Tällä kertaa hän perehtyy seksikauppaan, joka on Britanniassa sallittua, kunhan siihen ei liity pakottamista tai hyväksikäyttöä. Theroux seuraa useamman kuukauden ajan kolmea naista, jotka myyvät seksipalveluitaan nettiä ja sosiaalisista mediaa hyödyntäen.

Victoria on kolmekymppinen perheenäiti ja yksihuoltaja, Ashleigh puolestaan parikymppinen taideopiskelija ja viisikymppinen Caroline on entinen hammashoitaja, joka elää parisuhteessa mutta etsii seksuaalisuuttaan kauppaamalla itseään.

Halu tulla huomatuksi

Naisten taustat vaikuttavat päältä päin varsin erilaisilta, mutta kun pintaa hieman raaputtaa, näyttäytyvät heidän kokemuksensa hämmentävän samantyyppisiltä.

Heitä yhdistää halu tulla huomatuksi. Naiset vakuuttavat tekevänsä työtä omilla ehdoillaan, mutta asiassa on myös traagisempi puoli: heillä on traumoja, joissa keskeistä on miehinen alistaminen.

Theroux pääsee liki haastateltaviaan ja tohtii esittää kiusallisia kysymyksiä jopa eräälle seksin ostajalle. Dokumentin parhaimpiin hetkiin lukeutuu kohtaus seksikaupassa: Carolinen kokeillessa eroottisia asuja sovituskopissa Theroux saa hänen miehensä avautumaan parisuhteesta.

TV2 klo 21.00