Selällään uiva joutsen ja ahnehtiva kalatiira - Kainuulainen luontoilta järjestetään tänään Linnanvirrassa, ja täältä löydät luontokysymyksiin lähetetyt lukijoiden kuvat

Kainuun Sanomien ja Metsähallituksen Luontopalveluiden järjestämä kainuulainen luontoilta on käynnistymässä Linnanvirta-tapahtumassa Kajaanin Linnanpihalla tänään perjantaina kello 20. Lukijoilta on tullut runsaasti kysymyksiä ja luontohavaintoja, ja tästä jutusta löydät niihin liittyviä lukijoiden ottamia kuvia. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kalatiiran ahneudella oli se tavanomainen loppu Kajaanissa. Kuvat: Pirjo Itkonen

Oravien korvatupsut ja väritys ovat yhden kysymyksen aiheena. Kuva Pirjo Itkonen

Oulujärvestä löytyi kesällä tällaista kasvustoa. Kuvat: Ari Tervo

Donitsilta näyttävä olio oli uinut laiturin päässä olevaan vesilämpömittariin. Kuva: Mirja Halonen

Yökkönen ja pistiäinen ovat osuneet Teuvo Jalosen kameran tähtäimeen. Kuvat: Teuvo Jalonen

Tämä perhonen on kuvattu Kajaanin Purolassa. Kuva: Asseri Seppänen