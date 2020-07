Selja on ottanut elämältä lainaa

Ollaan vapaita

TV2 klo 21.55

★★★ Aina joskus joku on uskaltautunut tekemään Suomessa musiikkielokuvan, ja melkein yhtä usein on jälki tökkinyt. Oskari Sipola ei ottanut menneisyyden taakkaa harteilleen, ja nimensä mukainen elokuvasta tulikin. Maria Ylipää on Selja, jota parisuhde kutsuu sinkkuvuosien ja kommuunielämän jälkeen. Johannes Brotherus on 16-vuotias Leo, jonka Silja luovutti nuorena adoptioon. Eli lainaa on sekin vapaus ollut. (Suomi 2015)

Yrjänän emännän synti

TV1 klo 13.15

★★★ Elokuvan nimestä voisi päätellä, että langenneen naisen niskaan sataa tulikiven katkua. Edvin Laineen esikoisohjauksessa kesäiseen syrjähyppyyn suhtaudutaan ymmärryksellä. Pohjana toimi Artturi Leinosen romaani, mutta käsitys elämän virrasta ja ihmisen pienuudesta tuo mieleen F.E. Sillanpään . Lapsettoman talon isäntää esittää Edvin itse. Mirjami Kuosmanen on emäntä, ja Esko Vettenranta naapurin mies. (Suomi 1943)

12 Years a Slave

Sub klo 21.00

★★★★★ Juuri nyt Amerikassa puhutaan orjuuden ajoista enemmän ja tiukemmin kuin vuosikymmeniin. Steve McQueenin järisyttävä kolmen Oscarin draama vie katsojan pintaa syvemmälle aiheeseen. Brittitähti Chiwetel Ejiofor esittää vapaata muusikkoa, joka siepataan 1840-luvun Washingtonista orjaksi plantaasille Louisianaan. Vääryyksien ja tuskien taival perustuu Solomon Northupin omaelämäkertaan. (USA/Britannia 2013)