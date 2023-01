Kotimaa

"Sinä riität" – Valokuvaaja Pauliina Tähkäpää, 34, haluaa auttaa naisia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

Julkaistu: 28.1.2023 klo 6:30

Hyväksyminen ei tarkoita silti sitä, että pitäisi kaikista asioista ulkonäössään tai persoonassaan. Sensuelleja kuvia ottavan Tähkäpään mukaan voimaantumisen ydin on sitä, että jokainen oppisi nousemaan itsensä puolelle ja hyväksymään omat valintansa. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen professori Asko Lehmuskallio sanoo, että ihmisillä on hieman virheellinen käsitys siitä, mikä on todella aitoutta.