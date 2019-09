Sipilä antaa uudelle puheenjohtajalle alumiinisen nuijan ja tunkin – evääksi tuli myös kuuden kohdan työllisyyslista

Keskustaa runsaat seitsemän vuotta johtanut Juha Sipilä kiitti Kouvolan puoluekokouksessa vuolaasti työtovereitaan ja ennen kaikkea puolueen rivijäseniä ja torin laidoilla värjötelleitä esirukoilijoita.

Sipilä kertoi lukevansa tilastoja hyvillä mielin, vaikka hänen johdollaan keskustan kannatus on pudonnut alle 12 prosenttiin. Sipilä muistutti, että Suomen talous saatiin hänen hallituskaudellaan kuntoon ja Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaikkaa, joista 115 000 pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– Tällä linjalla pitäisi nyt jatkaa. Valtion omaisuutta ei pidä myydä syömävelaksi, vaan käyttää rahat investointeihin, jotka luovat osaamista, mahdollistavat uusia investointeja, lisäävät työtä ja tekevät yrittämisen entistä kiinnostavammaksi, Sipilä neuvoi Antti Rinteen (sd.) hallitusta.

Sipilän kertoi puheessaan myös kuusi uutta työllisyyskeinoa.

Sipilän mukaan on pidettävä huolta kustannuskilpailukyvystä ja vahvistettava paikallista sopimista. Lisäksi pitäisi tehdä uusi sopimus yhteiskunnan ja vahvempaa perusturvaa tarvitsevien ihmisten välillä Saksan malliin.

– Vastaanottaessaan paremman korotetun perusturvan työntekijä sitoutuu ottamaan työtä ja koulutusta vastaan myös oman aikaisemman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta.

Osatyökykyisten työllistymistä on helpotettava ja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta poistettava. Tuottavuutta on parannettava panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Investointien esteitä on purettava.

Tunkkiin aina uusi painallus

Sipilä sanoi, että uutta puheenjohtajaa on vaikea opastaa. Yhden neuvon hän kuitenkin antoi.

– Älkää unohtako vahvaa asiatyötä ja osaamista sekä kuuntelemisen merkitystä. Meidät tunnetaan asioiden vahvoina ja syvällisenä osaajana. Asioihin pitää paneutua yhdessä, keskustella, vääntää erilaisia vaihtoehtoja ja valita yhdessä edettävä tie.

Sipilä ajattelee, että keskustan nokka pitää nostaa nyt vaihe vaiheelta.

– Tätä keskustan nokan nostamista varten olen puheenjohtajan nuijan lisäksi rakentanut teille uuden kunnon tunkin. Tunkki on symbolinen – hydrauliikkaöljy on poistettu, tilalla on vettä. Olkoon se kasvun lähde Keskustalle ja näille minun kukilleni uudelle puheenjohtajalle. Joka kerta kun gallupit värähtävät ylöspäin, muista että taas tarvitaan uusi tunkin painallus. Painallus, joka johtaa siihen, että yhä useampi suomalainen luottaa keskustaan ja sen kykyyn uudistaa Suomea paremmaksi paikaksi kasvaa, opiskella, tehdä työtä ja yrittää.

Omia jatkosuunnitelmiaan Sipilä on toistaiseksi raottanut vain sen verran, että aikoo jatkaa rivikansanedustajana eduskunnassa.

Keskustan puoluekokouksessa seuraavaksi vuorossa ovat puheenjohtajaehdokkaille, Antti Kaikkoselle , Katri Kulmunille ja Jari Tasaselle pidettävät kannatuspuheenvuorot. Ennen iltapäivän äänestystä ehdokkaat pitävät kokousväelle noin seitsemän minuutin pituiset puheet.