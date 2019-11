Sisäministeri Ohisalo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otettava turvapaikkaprosessit tosissaan

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) langettava tuomio on erittäin vakava viesti siitä, että Suomessa pitää todella ottaa tosissaan se, että turvapaikkaprosessi on kunnossa.

EIT totesi tänään julkaistussa päätöksessä, että Suomi loukkasi ihmisoikeussopimusta karkottaessaan irakilaismiehen vuonna 2017. Mies ammuttiin Bagdadissa pian palautuksen jälkeen. EIT määräsi Suomen valtion maksamaan 20 000 euroa korvauksia miehen tyttärelle, joka vei jutun ihmisoikeustuomioistuimeen.

– Ihan jokaisen ihmisen, joka turvapaikkaa hakee Suomesta, on saatava ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittava ja tietysti myös sujuva käsittely. Meidän tehtävä on varmistaa, että tällaista ei pääse enää tapahtumaan, Ohisalo sanoi eduskunnassa.

Ohisalo totesi, että Suomea sitoo perustuslakiin kirjattu palautuskielto. Turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa, jos on sellainen riski, että he joutuvat kuoleman tai kidutuksen vaaraan. Bagdadissa ammuttu mies oli Ohisalon mukaan palannut vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen paluu on Suomen ensisijainen palautuskeino, jota myös tuetaan.

Ei tietoa, onko EIT:sta tulossa uusia tuomioita

Ohisalon mukaan hallitusohjelmassa on uudistuksia turvapaikkaprosesseihin. Esimerkiksi oikeusministeriö vie oikeusapu-uudistusta eteenpäin. Se tuodaan keväällä eduskuntaan.

– Käytännössä tuodaan lisää apua turvapaikkaprosessiin näille ihmisille.

Ohisalon tiedossa ei ole, onko EIT:stä tulossa lisää vastaavia tuomiota Suomelle.

– Nyt tietysti perataan päätös läpi ja katsotaan mitä siinä on oikeasti tapahtunut ja pyritään toimimaan jatkossa niin, ettei näin koskaan pääse tapahtumaan.