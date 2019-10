Sisäministeri Ohisalo : Poliisien määrää on jo päätetty lisätä ja ennaltaehkäisyyn tulee lisää resursseja

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) pitää Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa tiistaina tapahtunutta väkivallantekoa erittäin poikkeuksellisena Suomessa.

– Suomi on maailman turvallisimpia maita. Pidämme kiinni siitä jatkossakin, että Suomi sitä on, Ohisalo sanoi eduskunnassa käydyn välikysymyskeskustelun jälkeen.

Ohisalo ei halunnut ottaa kantaa tapahtumien kulkuun, koska poliisitutkinta on vasta alussa Kuopion kauppakeskus Hermannin tapahtumista, jossa kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kymmenen.

Poliisi otti teosta epäillyn tekijän kiinni. Hän on syntyperäinen Suomen kansalainen. Kiinnioton yhteydessä poliisi käytti ampuma-asetta. Epäilty loukkaantui kiinnioton yhteydessä vakavasti. Epäilyillä oli hallussaan sekä terä- että ampuma-ase.

– Se, mihin voin ottaa kantaa, on se, mitä me poliitikkoina voidaan tässä talossa ja hallituksesta tehdä.

Ohisalo muistutti, että poliisien määrän lisääminen päätettiin budjetissa ja ennalta estävään työhön halutaan laittaa lisää resursseja.

– Ylipäätään halutaan rakentaa sellaista Suomea, jossa kukaan ei jää ulkopuolelle millään tavalla. Väkivallalle on ehdoton nollatoleranssi tässä maassa.

Kriisitilanteita harjoitellaan

Ohisalon mukaan isojen tapahtumien jälkeen poliisi ja koulut ovat alkaneet tehdä entistä enemmän yhteistyötä ja harjoitella tällaisia tilanteita.

– Varaudutaan konkreettisesti arjessa kriisitilanteisiin. Oppilashuolto ja poliisi tekevät jatkuvasti yhteistyötä. Viranomaisten välillä kulkevan tiedon pitää olla jouhevaa eli eri viranomaisten pitää pystyä vaihtamaan tietoa siitä, mitä tahansa epäilyksiä onkin. Kyse ei ole siitä, että poliisi kyttäisi jollakin tavoin, vaan siitä, että poliisilla on ajankohtaista tietoa.

Kuopion tapahtumilla voi olla myös vaikutusta lainsäädäntöön. Ohisalo sanoo keskustelevansa asiasta oikeusministerin kanssa. Suomessa ei säädellä teräaseiden hallussapitoa erillisellä lailla, kuten ampuma-aseiden hallussapitoa. Miekkojen ja puukkojen käyttöä rajoitetaan kuitenkin järjestyslaissa.

Rinne esitti hallituksen surunvalittelut

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esitti valtioneuvoston tiedotteen välityksellä hallituksen surunvalittelut ja tuomitsee Kuopiossa tapahtuneen väkivallanteon.

– Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus on seurannut tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalittelut ja tukemme kaikille omaisille.

Pääministeri kiitti poliisia ja viranomaisia ripeästä toiminnasta.

– On tärkeää antaa työrauha tilannetta hoitaville poliiseille ja muille viranomaisille. Poliisin ja viranomaisten toiminta on ollut ammattimaista ja nopeaa, minkä johdosta epäilty saatiin kiinni ja loukkaantuneet saatiin hoitoon. Poliisin tiedotus on myös ollut hyvää. Esitän kiitokseni poliisille ja muille viranomaisille, jotka tehtävissään huolehtivat joka päivä kaikkien ihmisten turvallisuudesta, Rinne sanoi tiedotteessa.