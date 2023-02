Sisäministeriö: Suomessa on riittävästi väestönsuojapaikkoja – Kainuussa paikkoja 45200 henkilölle

Suomessa on noin 50 500 väestönsuojaa, joissa on paikkoja noin 4,8 miljoonalle ihmiselle. Suojapaikkoja on Suomessa riittävästi, todetaan sisäministeriön tuoreessa selvityksessä.

Väestönsuojia on erityisesti suurissa kaupungeissa, ja eniten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön…