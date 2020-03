Sivusta katsoen: Viheliäinen kruunupää

Olin lapsena surkea koronassa. Limppu ei vain kulkenut puutöissä tehdyllä laudalla, jonka pinta oli tainnut jäädä kehnolle lakkaukselle.

Korona koetteli myös opiskelijana. Epätoivo oli sakeaa, kun tankkasin lieriön mallisen rakennuksen uumenissa Campbellin & Farrellin 900-sivuista lahjaa biokemian opiskelijoille. Jotta pystyin jättämään sijaistoiminnot ja tsemppaamaan synapsini edes jonkinlaisen harjoittelun makuun oli minun eristettävä itseni pikkuruiseen lukukopperoon. Sellini sijaitsi Viikin tiedekirjastossa Infokeskus Koronassa.

Koronailmiö puolestaan herättää hämäriä mielikuvia fysiikan tunnilta ja auringon korona muistoja auringonpimennyksen tiirailusta. Auringon koronasta tai kruunusta on kuulemma saanut nimensä maailman polvilleen pannut koronaviruksiin kuuluva taudinaiheuttaja. Elektronimikroskoopissa viruksen pinnalta voi erottaa proteiinipiikkejä, joiden avulla virus tarttuu isäntäsoluunsa. Palleron pinta on siis täynnä pirunsarvia, ja rakennelma muistuttaa koronaa tai kruunua.

Sars- , mers- ja covid-19 -tautia aiheuttavat virukset ovat samaa jengiä, koronavirusten heimoa.

SARS-CoV aiheutti 2002–2003 lyhyen epidemian, joka sairastutti äkilliseen, vakavaan hengitystieoireyhtymään (severe acute respiratory syndrome, sars) noin 8 000 ihmistä, joista kymmenesosa menehtyi sairauteen. Tapauksista yli puolet oli Kiinassa.

MERS-CoV puolestaan piinasi 2012–2015 nimensä mukaisesti pääasiassa Lähi-idässä (middle east respiratory syndrome, mers). Mers tarttuu heikosti, mutta sairaus on johtanut kuolemaan noin kolmanneksessa tapauksista.

Koronavirukset ovat peräisin lepakoista. Geneettisen muuntautumisen myötä virukset ovat löytäneet tiensä ihmiseen. Taudinaiheuttajat ovat ikään kuin muotoilleet avaimensa uudestaan niin, että se sopii uuden isännän erilaiseen lukkoon. Koronaviruksen muotoiluosasto on pirullisen tehokas, sillä viruksen perimäaines on rna:ta. Yhden juosteen rna:han kertyy mutaatioita eli muutoksia kaksijuosteista dna:ta nopeammin. Ja mitä useampia isäntiä virus valloittaa, sitä monimuotoisemmaksi se kehittyy.

Onneksi uusin koronavirus, SARS-CoV-2 (aiemmin myös 2019-nCoV, novel eli uusi) ei ole yhtä tappava kuin edeltäjänsä. Se aiheuttaa hengitystieinfektiota ja keuhkokuumeetta, jotka kehittyvät vakavaksi vain pienellä osalla tartunnan saaneista. Virusinfektioon on tiettävästi kuollut noin 3,5 prosenttia sairastuneista. Vähäinen vaarallisuus toisaalta vauhdittaa viruksen leviämistä. Joulukuussa 2019 Wuhanin maakunnasta Kiinasta lähtenyt virus on kolmessa kuukaudessa paisunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Koronapandemia muistuttaa luonnon ja biologian mahdista. Onhan viruksella se kruunukin päässään.

Tiina Suutari